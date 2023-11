Recém-nascido é encontrado horas após ser levado de maternidade

Suspeita de levar recém-nascido foi presa em flagrante; caso aconteceu em maternidade no Centro do Rio de Janeiro

Uma família viveu horas de pânico depois que o recém-nascido Ravi foi levado da maternidade em que nasceu, nas primeiras horas de vida, na madrugada do dia 31 de outubro. O bebê desapareceu do quarto em que estava após a mãe o amamentar e o colocar no berço. Ele foi encontrado nesta quarta-feira (1º/11) e a suspeita do sequestro foi presa em flagrante.

O caso aconteceu na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, no Centro do Rio. O bebê foi encontrado na Tijuca e devolvido à mãe nesta manhã.

Segundo o pai de Ravi, Matheus Cunha, de 26 anos, durante a madrugada, pouco antes das 2h, sua esposa amamentou o bebê e o colocou no berço. Depois de cochilar rapidamente, acordou e já não o viu. De acordo com ele, procurou pela enfermaria e descobriu que o bebê não estava lá. Em seguida, acionaram a polícia.

Ao jornal Extra, o avô paterno do recém-nascido, Davi Figueira, de 46 anos, contou que acordou de madrugada com a ligação da esposa, que acompanhava a nora na maternidade. Segundo o avô, imagens das câmeras de segurança registraram uma mulher entrando na maternidade com três bolsas, por volta de 1h50.

A mulher aparece com uma mochila nas costas e duas bolsas, uma em cada mão.

Recém-nascido recuperado

Conforme as imagens, a mulher parece perdida num dos corredores da unidade, sem saber por onde ir. “Conseguiram identificar uma senhora com três bolsas grandes. Ela passou pela madrugada procurando uma enfermaria que estava desocupada. Essa senhora foi presa. Agora, a gente pode afirmar que sim”, disse o avô.

Nas redes sociais, familiares e amigos da família fizeram uma grande mobilização em busca do pequeno.

