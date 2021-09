Recém-chegada ao Brasil, Great Wall mostra novos carros elétricos

Divulgação Veja detalhes dos modelos elétricos mostrados no Motor Show de Munique (Alemanha)

A Great Wall está apresentando veículos elétricos inéditos no Motor Show de Munique (Alemanha). Recém-chegada ao mercado brasileiro, a fabricante chinesa também tem planos de vender modelos eletrificados por aqui nos próximos anos.

Os modelos apresentados em Munique são conhecidos como 01 Cat, 02 Cat e 03 Cat. Os dois primeiros já foram apresentados durante o Salão de Xangai (China).

Os modelos 01 e 02 contam com um motor elétrico dianteiro de 171 cv de potência e 18,4 kgfm de torque. Segundo a Great Wall, o conjunto de baterias de 48 kWh pode proporcionar 300 km de autonomia no 01 e 400 km de autonomia no 02. A fabricante também divulga que ambos podem atingir 100 km/h em 8 segundos.

O Ora 03 Cat, por sua vez, é mais largo e tem dois motores elétricos que geram a potência combinada de 408 cv e torque máximo de 68 kgfm. A fabricante divulga que o modelo pode atingir 100 km/h em apenas 3 segundos e percorrer 450 km com apenas uma carga. A velocidade máxima é limitada a 160 km/h.

A Great Wall pretende iniciar as vendas dos modelos Ora Cat na Alemanha no começo de 2022. Em seguida, os modelos serão distribuídos em outros países da Europa. O preço ainda não foi anunciado.

Great Wall no Brasil

Divulgação Great Wall Motors Poer está confirmada no Brasil; deve chegar em 2022

Após alguns anos flertando com a ideia de se instalar no Brasil, a Great Wall Motors confirmou sua entrada no mercado nacional em 2021. A marca chinesa comprou a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis (SP) – desocupada desde dezembro de 2020 – para produzir SUVs e picapes.

Essa é a primeira vez em cinco anos que uma marca de automóveis inicia produção inédita no Brasil. A última aconteceu em junho de 2016, com a inauguração da primeira fábrica da Land Rover em Itatiaia (RJ). Vale lembrar que a Honda já contava com uma planta em Sumaré (SP) quando inaugurou seu novo complexo em Itirapina (SP) em março de 2019.

A produção local em Iracemápolis deve ficar para os próximos anos, pois a Great Wall pretende iniciar sua operação nacional como importadora, assim como Lifan e JAC Motors. Apenas um modelo está confirmado, a picape média Poer, futura rival de Toyota Hilux e Chevrolet S10.