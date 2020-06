Recém-casados são aplaudidos em protesto contra o racismo nos EUA

Esta semana o ator Caio Castro foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e, dessa vez, por conta da decoração do seu recém-reformado apartamento em São Paulo . Desde então, casas de famosos passaram a ser comentadas na rede social.

A casa do C*io Castr* eh brega d+

Casa de hetero q a personalidade eh beber cerveja e ter barba pic.twitter.com/KagbULfpjE — kamasurta (@kamasurta_) June 2, 2020

Em relação ao ator, a maioria dos usuários fez comentários negativos e ácidos sobre a escolha de um estilo mais moderno, fazendo referências à esportes e arte de rua, usando instrumentos musicais como decoração e até uma mesa de bilhar na sala. “Gente, o Caio Castro mora em uma barbearia da Vila Madalena?” e “Nossa, que decoração mais hétero” foram algumas das opiniões.

Depois disso, os internautas se sentiram convidados a entrar na casa dos mais diversos famosos para analisar a decoração . Uma que chamou muita atenção, pelo bom gosto, foi a da cantora Liniker . Optando por um estilo menos extravagante e mais aconchegante, os usuários da rede se derreteram com a delicadeza dos cômodos e a cozinha toda trabalhada no cor-de-cosa. Alguns fãs até comentaram que aceitariam morar no banheiro!

falando em casa, já viram a da liniker? pic.twitter.com/FG2hwduKEw — nicooly (@nicooly) June 4, 2020

A decoração da casa foi feita por Paulo Biancchi que compartilhou os detalhes da reforma em seu canal no YouTube. Em um dos vídeos, Liniker conta que seu objetivo sempre foi o minimalismo e usa o termo “minimalismo tropical” para descrever seu lar.

Para movimentar ainda mais o assunto casa de famosos, a mansão do Murilo Benício também foi trazida à tona como “antídoto” à de Caio Castro. O ator tem uma casa projetada pelo arquiteto Miguel Pinto Guimarães com uma vista incrível para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que conta com um espaço enorme para jogos e uma piscina interna, que passa pela sala.

A decoração segue um estilo mais clássico, sem exageros, mas utilizando móveis e itens de decoração de renomados designers e artistas. “A melhor coisa de ter feito essa casa com o Miguel, foi a generosidade dele ter feito a casa que estava na minha cabeça, não uma casa que estava na cabeça dele”, conta Benício.

Vcs falando da casa do Caio Castro mas uma casa que eu acho realmente linda é a do Murilo Benício pic.twitter.com/Gw6QMmj51e — Miguel Lisboa (@laneboybb) June 3, 2020

O assunto foi longe e os mais diversos nomes foram colocados em pauta nessa discussão, como Sabrina Sato, Nando Reis, Sônia Bridi e outros.

Casa de famoso brasileiro que acho de muito bom gosto é a da Sabrina Sato pic.twitter.com/L6sOSpXDFM — mundinho fetch the bolt cutters br (@ly_carr) June 4, 2020

falando em casa, descobri que a casa do Nando Reis é incrível pic.twitter.com/1zOg0Ti4oq — Sarah (@sarahjimenez_) June 3, 2020