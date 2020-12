Receita realiza leilão de produtos da Apple com preços baixos

Divulgação Leilo da Receita tem iPhones e MacBooks por preo baixo

Mais um leilão da Receita Federal está em andamento e os interessados podem enviar seu lances até 9 de dezembro . Desta vez, estão sendo pleiteados 91 lotes de diversos produtos, mas o destaque vai para alguns da Apple .

O certame 0317900/000004/2020 , de Fortaleza, conta com MacBooks de 12 polegadas por apenas R$ 2,1 mil , Macbook Air por R$ 2 mil , e MacBook Pro de 15 polegadas por R$ 3 mil . Em algumas lojas online no Brasil, o modelo do laptop pode ser encontrado por cerca de R$ 14 mil . O leilão também conta com iPads por R$ 1,2 mil . Todo o trâmite pode ser realizado de forma online .

Para quem quer trocar de celular, há lotes que contam com modelos do iPhone 7, 8, XS, 11 e SE com preços variados. Um conjunto com Apple Watch e um iPhone 8 Plus , por exemplo, tem lance inicial de R$ 2 mil .

Ao mesmo tempo, outros itens também estão sendo leiloados. A Receita Federal os colocou em categorias, e entre elas podem ser encontradas bebidas, eletrônicos de áudio e vídeo, automóveis como caminhões e ônibus, e até produtos hospitalares .

Os lances podem ser enviados ao sistema da Receita até o dia 9 de dezembro, às 18 horas . Uma seleção mostrará os convocados para o pregão online que ocorre no dia 10 , a partir das 10 horas . Contudo, cabe lembrar que o vencedores devem ter disponibilidade para buscar os produtos pessoalmente no depósito da alfândega de Fortaleza .

Como participar

Para dar lances no leilão da Receita Federal, o interessado deve entrar no portal e-CAC e gerar um código de acesso . Também é necessário possuir um certificado digital . Inicialmente, qualquer pessoa física ou jurídica com CNPJ regularizado pode participar – a depender dos editais de cada leilão.