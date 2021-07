Receita Federal vai abrir 699 vagas com salário de até R$ 21 mil

Chances serão para os cargos de auditor fiscal e analista tributário, e a expectativa é de que o edital saia em setembro

O esperado concurso da Receita Federal, que não realiza seleção desde 2014, deve se tornar realidade ainda neste ano. O órgão confirmou, segundo o site Direção Concursos, que vai lançar edital, provavelmente em setembro, para nomear os aprovados no ano que vem.

Oficialmente, a Receita não comenta sobre o assunto, mas as tratativas com o governo federal estão avançadas para que o edital seja publicado neste semestre, segundo fontes ligadas às carreiras fiscais. A solicitação é para a abertura de 699 vagas e está em análise pelo Ministério da Economia.

A expectativa é de que haja oportunidades para os cargos de auditor fiscal e analista tributário, ambos de nível superior. Os salários iniciais chegam a R$ 21 mil.

De acordo com o Sindifisco Nacional, entidade sindical representativa dos auditores fiscais da Receita Federal, havia expectativa de que as nomeações dos novos servidores ocorressem ainda neste ano, mas o cronograma foi adiado por questões orçamentárias.

Segundo o Sindifisco, no início do mês, em reunião com a entidade, o subsecretário-geral da Receita, Décio Rui Pialarussi, havia informado que o concurso estaria “praticamente autorizado”.

De acordo com o sindicato, a Receita planeja obter a autorização para realização do concurso em agosto, após a conclusão do Projeto de Orçamento da União (PLOA) para 2022.