Victor Hugo Silva Receita Federal ganha seção para regularizar CPF pela internet

A Receita Federal liberou em seu site uma área para quem busca serviços relacionados ao CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). A seção, batizada de Meu CPF, permite o cadastro, a atualização e a consulta da situação do documento, além da emissão do cartão de CPF em formato digital ou em papel.





Segundo a Receita Federal , a seção foi criado devido à alta significativa na demanda por atendimentos relacionados ao documento. Além de destacar os serviços disponíveis, a página oferece orientações rápidas sobre o que fazer caso a situação do documento esteja pendente de regularização, suspenso, com titular falecido ou cancelado.

É possível regularizar a situação pela internet na maioria dos casos. Naqueles em que é preciso apresentar documento de identificação, a Receita Federal oferece a opção de enviá-los por e-mail. Nessas situações, para garantir a legitimidade, o órgão também solicita uma selfie do titular.

Receita Federal orienta serviços de CPF no Telegram

Além do Meu CPF, a Receita Federal oferece um chatbot no Telegram com orientações para quem quer regularizar o documento. Para começar a usar a ferramenta, basta pesquisar por ReceitaFederalOficial ( @ReceitaFederalOficialbot ) no aplicativo. Ao abrir a conversa, ela oferecerá opções para quem atualizar ou emitir segunda via.

O chatbot faz algumas perguntas e, de acordo com o caso, envia links para as páginas em que a situação pode ser resolvida. Segundo o órgão, o objetivo do chatbot é oferecer um atendimento rápido aos cidadãos sem a necessidade de atendimento de um funcionário para evitar aglomerações em suas unidades.