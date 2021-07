Receita Federal deposita 3º lote de restituições do Imposto de Renda nesta sexta

Reprodução: ACidade ON Mais de 5 milhões de contribuintes vão receber os valores nesta fase de restituições; R$ 5,8 bilhões são depositados

A Receita Federal deposita, nesta sexta-feira (30), o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para 5.068.229 contribuintes, num volume total de RS 5,8 bilhões. O crédito será feito nas contas indicadas pelos cidadãos em suas declarações. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O valor será corrigido em 1,31%.

A consulta para o contribuinte saber se sua devolução foi incluída neste lote foi liberada na sexta-feira passada (23). Quem quiser saber se é um dos contemplados deve acessar o site , clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Outra opção é conferir a informação no aplicativo da Receita para celular ou tablet.

Se não houver depósito em conta

Se, por algum motivo, o contribuinte estiver incluído no terceiro lote, mas sua restituição não tiver sido depositada na conta indicada (o que acontece, por exemplo, quando uma conta é desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 12 meses no Banco do Brasil (BB).

O cidadão pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o perca o prazo de um ano para o saque do dinheiro, o interessado deverá posteriormente requerer a retirada pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Contribuintes contemplados

Dos R$ 5,8 bilhões que serão restituídos, R$ 354.326.718,95 serão destinados a contribuintes com prioridade legal de recebimento, sendo 13.985 idosos acima de 80 anos, 95.298 pessoas entre 60 e 79 anos, 8.987 cidadãos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, e 36.616 cuja maior fonte de renda é o magistério.

Foram contemplados ainda 4.913.343 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até meados de maio deste ano.

Faltam mais dois lotes

Neste ano, a Receita Federal vai pagar as restituições em cinco lotes. Faltam, portanto, dois. Estes serão pagos em 31 de agosto e 30 de setembro.