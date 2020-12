Receita Federal abre concurso com 56 vagas temporárias

undefined Receita Federal abre concurso com 56 vagas para peritos

A Receita Federal abriu nesta terça-feira (22), um concurso com 56 vagas temporárias para peritos no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). As inscrições serão abertas no dia 13 de janeiro e ficarão disponíveis até dia 19 do mesmo mês.

O Fisco informou que podem participar profissionais de diversas especializações (desde engenheiros até médicos), com superior completo e possuir ao menos dois anos de experiência na área de atuação. O salário inicial é de R$ 3.088,85 .

Os candidatos interessados devem enviar um e-mail para a Receita Federal ( [email protected] ) solicitando as documentações necessárias para participar do concurso. Os resultados devem sair até 5 de fevereiro e os escolhidos, segundo o Fisco, vão prestar serviços no aeroporto por dois anos, podendo ser renováveis por mais dois.