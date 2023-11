Personare Receita de milkshake de chocolate contra TPM

As vantagens do chocolate amargo para a saúde já são bem conhecidas, por conta das propriedades antioxidantes do cacau . Junto com as poderosas gorduras do abacate e da castanha-do-pará, essa receita de milkshake de chocolate é perfeita para espantar a TPM, saciar o apetite e o desejo por doces comuns nessa fase do ciclo menstrual.

O chocolate é um poderoso aliado no combate à TPM, mas a maneira mais eficiente de garantir seus benefícios é consumir o chocolate na forma de semente ou nibs de cacau. Essa é a forma menos processada do alimento, perdendo menos nutrientes. Veja aqui mais dicas de como escolher o melhor chocolate para a sua saúde.

Além disso, essa receita de milkshake de chocolate funciona como um tratamento de beleza para pele e cabelos, de dentro para fora. Inclusive, também é ótima também para quem tem pele oleosa com tendência à acne e cravos.

A seguir, compartilhamos a receita completa, com o passo a passo. Se quiser ler mais sobre alimentação e TPM, entender quais alimentos ajudam e quais atrapalham, veja este artigo .

Receita de milkshake de chocolate

Preparo: 5 minutos | Cozimento: 0 minuto | Serve 1 pessoa

Ingredientes

3 sementes de cacau orgânico ou uma colher de chá de nibs de cacau

1 colher de sobremesa de cacau em pó

2 castanhas-do-pará

2 colheres de sopa de abacate

½ a 1 banana madura

300ml de água

Melado de cana a gosto (opcional, pois a banana já adocica)

Modo de fazer

É só bater bem todos os ingredientes em um liquidificador ou mixer até chegar na consistência desejada. Não recomendo o consumo de bebidas geladas, principalmente durante a fase antes e durante a menstruação, pois isso pode aumentar os sintomas da TPM. Além disso, veja aqui um guia de Terapias Naturais para minimizar TPM e outros desconfortos da menstruação. Mas, se você preferir a bebida gelada, acrescente a quantidade de gelo desejada, substituindo a mesma quantidade de água.

