Receita de bacalhau com legumes para festa de fim de ano

Entre as receitas mais clássicas do Natal e das festas de fim de ano está o Bacalhau! Uma verdadeira iguaria, esse peixe pode ser usado em uma grande variedade de receitas e é uma opção versátil para servir em ocasiões especiais, por isso, vamos te ensinar uma receita de bacalhau com legumes que vai ser assertiva para saborear nas festas de final de ano.

Receita de bacalhau com legumes para festas de fim de ano

Essa receita é fácil, gostosa e saudável, uma verdadeira iguaria para você servir nas celebrações de fins de ano!

Ingredientes

800g de lombo de bacalhau dessalgado

500g de batatas cortadas em rodelas

2 cenouras cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

1 cebola grande cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta a gosto

Ervas frescas (salsa, tomilho ou alecrim) para polvilhar

Modo de Preparo

Passo 1 . Preaqueça o forno a 180°C.

. Preaqueça o forno a 180°C. Passo 2 . Em uma panela grande, cozinhe o bacalhau em água fervente por cerca de 10 minutos. Escorra, retire a pele e as espinhas, desfie o bacalhau e reserve.

. Em uma panela grande, cozinhe o bacalhau em água fervente por cerca de 10 minutos. Escorra, retire a pele e as espinhas, desfie o bacalhau e reserve. Passo 3 . Em outra panela, cozinhe as batatas e as cenouras até ficarem levemente macias. Escorra e reserve.

. Em outra panela, cozinhe as batatas e as cenouras até ficarem levemente macias. Escorra e reserve. Passo 4 . Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de azeite e refogue a cebola, os pimentões e o alho até que fiquem dourados.

. Em uma frigideira grande, aqueça um pouco de azeite e refogue a cebola, os pimentões e o alho até que fiquem dourados. Passo 5 . Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada de batatas e cenouras no fundo. Em seguida, adicione o bacalhau desfiado por cima.

. Em um refratário untado com azeite, coloque uma camada de batatas e cenouras no fundo. Em seguida, adicione o bacalhau desfiado por cima. Passo 6 . Espalhe o refogado de cebola, pimentões e alho sobre o bacalhau.

. Espalhe o refogado de cebola, pimentões e alho sobre o bacalhau. Passo 7 . Regue com um fio de azeite por cima do bacalhau e dos legumes.

. Regue com um fio de azeite por cima do bacalhau e dos legumes. Passo 8 . Leve ao forno por aproximadamente 25-30 minutos, ou até que os legumes estejam dourados.

. Leve ao forno por aproximadamente 25-30 minutos, ou até que os legumes estejam dourados. Passo 9 . Retire do forno e, se desejar, polvilhe ervas frescas por cima antes de servir.

Essa receita possui algumas variações e modos de preparar, portanto, confira o vídeo produzido pelo canal do YouTube “Receita de Bacalhau” e veja um dos meios de preparo desse prato delicioso:

