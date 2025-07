Receita com carnes supera R$ 11 bilhões em junho e bovina lidera ganhos

O Brasil exportou o equivalente a R$ 11,92 bilhões em carnes durante o mês de junho, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O total embarcado chegou a 122,1 mil toneladas, com média diária de 6,1 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em R$ 14.244,29.

Em comparação com junho de 2024, houve crescimento de 44,9% na receita média diária, 30,2% no volume e 11,3% no preço médio por tonelada.

O destaque do mês foi a carne bovina, que gerou cerca de R$ 7,12 bilhões em receita (equivalente a US$ 1,313 bilhão). O volume total exportado foi de 241,1 mil toneladas, com média diária de 12,05 mil toneladas. O preço médio por tonelada foi de R$ 29.530,29.

Na comparação anual, a carne bovina apresentou aumento de 52,8% na receita diária, 25,3% no volume embarcado e 22% no preço médio.

As exportações de carne suína “in natura” renderam R$ 1,74 bilhão (US$ 320,8 milhões), com média diária de R$ 87 milhões. Os embarques seguem firmes, impulsionados pela demanda externa e estabilidade sanitária do país.

Já a carne de frango, incluindo cortes e miúdos comestíveis, teve receita de R$ 3,06 bilhões (US$ 564,2 milhões). O volume exportado foi de 313,8 mil toneladas, com preço médio de R$ 9.751,12 por tonelada.

