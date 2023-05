Recebi o 13º antecipado do INSS; o que fazer com o dinheiro?

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Aposentados já estão recebendo 13º do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está realizando o pagamento antecipado do 13º salário de aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O valor, que normalmente é pago entre agosto e novembro, já está caindo na conta dos segurados em duas parcelas, uma paga em maio e outra em junho.

Com um dinheiro extra caindo na conta, é comum que muitas pessoas usem o valor para gastos supérfluos, o que pode afetar as finanças pessoais. “É importante notar que essa é uma antecipação, e não um acréscimo. O valor que você está recebendo agora você não vai receber no final do ano, justamente porque foi antecipado. Portanto, ele tem que ser usado de forma sábia”, alerta o especialista Fernando Lamounier, diretor de novos negócios da Multimarcas Consórcios.

Fernando orienta os aposentados e pensionistas a, no momento em que receberem o 13º antecipado, se segurarem para não gastá-lo por impulso. “As compras por impulso podem gerar um prazer momentâneo, mas elas não constroem nada a longo prazo”, afirma.

O que fazer com o 13º?

O conselho do especialista é usar o dinheiro para pagar dívidas, se elas existirem. Se o valor não for suficiente para quitar os créditos, é importante tentar minimizar as dívidas, pagando sobretudo aquelas que têm juros mais altos.

Se o aposentado ou pensionista está no azul, o dinheiro antecipado pode ser usado para uma reserva de emergência ou para realizar um sonho futuro. “Se você não tem dívidas, comece a montar a reserva de emergência, ela vai ser suficiente para te dar tranquilidade futura para buscar outros objetivos”, orienta Fernando.

Calendário do 13º do INSS

Os pagamentos das duas parcelas do 13º do INSS seguem o mesmo calendário dos depósitos de maio e junho.

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo (o que vem antes do dígito). Confira a seguir:

Primeira parcela do 13º para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo

Final 1 – 25 de maio;

Final 2 – 26 de maio;

Final 3 – 29 de maio;

Final 4 – 30 de maio;

Final 5 – 31 de maio;

Final 6 – 1 de junho;

Final 7 – 2 de junho;

Final 8 – 5 de junho;

Final 9 – 6 de junho;

Final 0 – 7 de junho.

Primeira parcela do 13º para beneficiários que recebem mais de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6 – 1 de junho;

Finais 2 e 7 – 2 de junho;

Finais 3 e 8 – 5 de junho;

Finais 4 e 9 – 6 de junho;

Finais 5 e 0 – 7 de junho.

Segunda parcela do 13º para beneficiários que recebem até 1 salário mínimo

Final 1 – 26 de junho;

Final 2 – 27 de junho;

Final 3 – 28 de junho;

Final 4 – 29 de junho;

Final 5 – 30 de junho;

Final 6 – 3 de julho;

Final 7 – 4 de julho;

Final 8 – 5 de julho;

Final 9 – 6 de julho;

Final 0 – 7 de julho.

Segunda parcela do 13º para beneficiários que recebem mais de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6 – 3 de julho;

Finais 2 e 7 – 4 de julho;

Finais 3 e 8 – 5 de julho;

Finais 4 e 9 – 6 de julho;

Finais 5 e 0 – 7 de julho.

