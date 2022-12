Recadastramento do IPAJM 2022: prazo termina esta semana

Termina nesta sexta-feira (30), o prazo de Recadastramento de 2022, por meio de Prova de Vida, dos aposentados e pensionistas aniversariantes de setembro a dezembro deste ano, beneficiários do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM), civis e militares. Por isso, aqueles que ainda não se recadastraram, por meio de Prova de Vida, devem procurar imediatamente uma agência do Banestes para fazer o procedimento. Caso não se recadastrem, o pagamento do benefício será suspenso.

“O beneficiário precisa apresentar, no momento de se recadastrar, um documento de identificação com foto, como Carteiras de Motorista e de Identidade, e o CPF. E mais: não é necessário deixar documentos na agência, basta levá-los e apresentá-los aos atendentes no momento do atendimento”, explicou a coordenadora do Recadastramento do IPAJM, Márcia Fiorotti.

Clique aqui e confira as agências que estão distribuídas por todos os municípios do Estado do Espírito Santo.

Como se recadastrar?

Para fazer a comprovação da Prova de Vida obrigatória, e ficar em dia com o Recadastramento 2022, basta o aposentado e/ou pensionista comparecer a uma das agências do Banestes com dois tipos de documento: documento de identificação com foto e CPF.

Porém, caso a pessoa resida fora do Estado ou esteja impossibilitada de se locomover ao Banco, por exemplo, é necessário fazer a Prova de Vida utilizando o formulário abaixo. Todos os casos específicos estão relacionados na Portaria 03-R, publicada no Diário Oficial do Estado.

Formulário

Acesse https://ipajm.es.gov.br/recadastramento-2022-prova-de-vida e siga as instruções de como preenchê-lo.

Prazos 2022

Seguem os períodos de Recadastramento de 2022, estipulados nas Portarias 009-R e 10-R.

Na oportunidade, a coordenadora do Recadastramento dá outras orientações. “Os beneficiários que deveriam ter feito o recadastro em períodos anteriores e não fizeram, e por isso estão com pagamento bloqueado, devem proceder com a Prova de Vida para ter o benefício restabelecido”, alerta Márcia Fiorotti.

Os beneficiários que fizeram aniversário nos meses de janeiro e fevereiro de 2022 não tiveram que se recadastrar este ano, 2022, pois a ação começou em março/2022. Porém, atenção, em 2023 eles precisarão fazer o recadastramento.

Recadastramento 2023

O Recadastramento de 2023 está prestes a começar, terá início na próxima semana, no dia 2 de janeiro. Dessa forma, os aposentados e pensionistas devem ficar de olho nos prazos dispostos na Portaria nº 014-R .

Serviço:

Recadastramento de 2022 termina agora em dezembro/2022;

Se o beneficiário ainda não fez a prova de vida e está com o pagamento bloqueado, a orientação do IPAJM é de que vá imediatamente numa agência do Banestes para se recadastrar;

O Recadastramento de 2022 teve início em março/2022;

Aniversariantes de janeiro e fevereiro/2022 não precisaram se recadastrar em 2022.

Dúvidas? www.ipajm.es.gov.br , no banner do Recadastramento, e/ou (27) 3201-3180.

Recadastramento de 2023, por meio de Prova de Vida, começa no próximo mês de janeiro/2023;

Acesse o banner específico do Recadastramento na página principal do site www.ipajm.es.gov.br e confira todas as informações sobre essa ação;

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o serviço de Teleatendimento do Instituto no telefone (27) 3201-3180.

Fonte: Governo ES