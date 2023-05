Reality shows aquecem o mercado dos veículos expostos

Divulgação Chevrolet Montana foi o principal produto da Chevrolet no principal reality show do Brasil

A televisão ainda é um dos meios de comunicação mais populares do Brasil . Um estudo recente da plataforma de comércio de veículos OLX apontou que a exibição de automóveis como prêmio em programas de televisão, ou uso por seus participantes, refletem positivamente nas procuras pelos determinados modelos exibidos.

O levantamento considerou o desempenho dos anúncios, procura e comércio desses veículos, comparando o primeiro trimestre de 2023 e 2022.

Segundo a OLX , o Fiat Cronos apresentou um crescimento de 33,48% nas procuras , com um aumento de 61,62% nos anúncios, que refletiram em uma alta de 28,14% nas vendas . Assim como o Fiat Cronos, o Chevrolet Tracker , que esteve presente em programas como o Big Brother Brasil , registrou 24,78% a mais nas vendas.

Divulgação Versão Midnight do Chevrolet Tracker foi mostrada em primeira mão no BBB 23

A pesquisa ainda aponta o Jeep Renegade e o Fiat Mobi . No caso do SUV, as procuras e a quantidade de anúncios cresceram 9,16% e 8,66%, nessa ordem, enquanto que as vendas aumentaram apenas 3,95%. No caso do Fiat, os anúncios tiveram um salto de 23,46% , mas as transações envolvendo o compacto subiram 2,93% , enquanto a procura aumentou 3,62%.

Segundo a pesquisa, o maior número de procura e transações envolvendo Fiat Mobi , Jeep Renegade e Chevrolet Tracker aconteceu no estado de São Paulo, enquanto o Fiat Cronos liderou as procuras no Rio de Janeiro , mas foi em Minas Gerais que o sedã atingiu maiores números de vendas .

A análise ainda considerou o preço médio dos veículos apontados e o Tracker usado apresentava economia de 12,73% em comparação com o último modelo lançado , custando, em média, R$ 137.990. O mais próximo nesse sentido foi o Fiat Cronos, representando 11,87% de economia , com o valor médio de R$ 87.990. No caso do Renegade, a economia foi de 7,83%, seguido do Fiat Mobi, com 5,23%, com o valor médio de R$ 65.490.

Divulgação Segundo levantamento, preços do Mobi seminovo caem pouco em relação ao veículo zero km

No caso do Mobi, vale ressaltar como o compacto consegue segurar o preço, mesmo em unidades usadas. Desde fevereiro, o modelo vem sendo comercializado pela Fiat por R$ 68.990 .

Entre os carros sorteados em realities shows nos últimos 10 anos, os veículos mais populares são picapes, com Fiat Strada e Chevrolet S10 liderando o ranking de procura, anúncios e vendas.

No caso das picapes, esses dados somente reafirmam o sucesso dos utilitários leves no ranking de vendas . No somatório de 2022, a Fiat Strada foi o modelo zero-quilômetro mais vendido do país , enquanto a Fiat Toro ocupou o 15º posto, segundo a Fenabrave.

No primeiro trimestre de 2023, a Strada seguiu na liderança dos novos, com a Toro melhorando seu desempenho, saltando para a 13ª posição.

Fonte: Carros