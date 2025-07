Real Madrid vence Juventus e garante vaga nas quartas do Mundial de Clubes

Em um confronto disputado pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, o Real Madrid garantiu sua classificação para a próxima fase ao vencer a Juventus por 1 a 0, nesta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami. O gol da vitória merengue foi marcado por Gonzalo García.

Com o resultado, o gigante espanhol avança às quartas de final, onde aguardará o vencedor do embate entre Borussia Dortmund e Monterrey, que ocorrerá ainda hoje, às 22h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O próximo desafio do Real Madrid já tem data, horário e local definidos: sábado, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Primeiro tempo: poucas chances claras

A partida começou com a Juventus mostrando iniciativa. Aos seis minutos, Kolo Muani construiu boa jogada com Yildiz e, livre, finalizou por cima do gol defendido por Thibaut Courtois, perdendo uma boa oportunidade.

O Real Madrid só conseguiu responder com perigo aos 29 minutos. Jude Bellingham, após cruzamento de Arda Guler, tentou a finalização de dentro da pequena área, mas encontrou a defesa atenta de Di Gregorio. Nos minutos finais do primeiro tempo, Federico Valverde arriscou um chute de fora da área para o Real, mas o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Segundo tempo: Gonzalo García decisivo

A etapa complementar começou com o Real Madrid em ritmo acelerado. Após criar três chances reais de gol nos primeiros cinco minutos, a pressão surtiu efeito aos oito minutos. Gonzalo García, de cabeça, aproveitou um cruzamento preciso de Alexander-Arnold pela direita e abriu o placar para os merengues.

A Juventus tentou uma resposta imediata. Fransisco Conceição arriscou de fora da área, acertando o canto inferior direito de Courtois, que se esticou para espalmar e evitar o empate.

O Real, contudo, manteve o ímpeto ofensivo e quase ampliou aos 15 minutos, em um lance de pura categoria. Valverde tentou uma bicicleta dentro da área, obrigando Di Gregorio a realizar mais uma boa defesa.

Apesar das tentativas da Juventus, a equipe italiana não conseguiu ameaçar seriamente a meta adversária na maior parte do segundo tempo. O placar de 1 a 0 se manteve, confirmando o favoritismo do Real Madrid e sua passagem para a próxima fase do Mundial de Clubes.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 1 x 0 JUVENTUS

Data e horário: 1° de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

Competição: Oitavas de final do Mundial de Clubes

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Gols: Gonzalo García aos 8′ do 2°T (REA)

Cartões amarelos: Bellingham (REA)

Real Madrid: Thibaut Courtois; Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni e Dean Huijsen; Trent Alexander-Arnorld, Federico Valverde (c) (Dani Ceballos), Arda Güler (Luka Modric) e Fran Farcía; Jude Bellingham, Gonzalo García (Kylian Mbappé) e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso

Juventus: Michele di Gregorio; Pierre Kalulu, Daniele Rugani (Federico Gatti) e Lloyd Kelly (Nico González); Alberto Costa, Manuel Locatelli (c) (Weston McKennie(, Khéphren Thuram e Andrea Cambiaso; Francisco Conceição (Filip Kostic), Randal Kolo Muani e Kenan Yildiz (Teun Koopmeiners). Técnico: Igor Tudor

Fonte: Esportes