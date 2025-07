Real Madrid vence Borussia em jogo eletrizante e garante vaga na semifinal do Mundial de Clubes

O Real Madrid carimbou seu passaporte para a semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 2 em uma partida emocionante neste sábado, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os gols merengues foram marcados por Gonzalo García, Fran García e um espetacular voleio de Mbappé, enquanto Beier e Guirassy, de pênalti, descontaram para a equipe alemã.

Sob o forte sol da região metropolitana de Nova York, o Real Madrid não perdeu tempo e construiu uma vantagem de dois gols antes da metade do primeiro tempo. A etapa complementar elevou a intensidade do confronto, com ambos os times buscando o ataque, levando a torcida ao delírio com um golaço de Mbappé, uma reação do Dortmund, um pênalti e até uma expulsão.

Com a vitória, o Real Madrid enfrentará o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, na semifinal do Mundial de Clubes. O aguardado duelo que vale uma vaga na grande decisão está marcado para a próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), novamente no MetLife Stadium.

Domínio inicial e gols jovens

Desde o apito inicial, o Real Madrid assumiu o controle do jogo e rapidamente abriu o placar. Aos dez minutos, Arda Guler fez um levantamento preciso para Gonzalo García, que completou de primeira, marcando seu quarto gol no torneio. Aos 20 minutos, foi a vez de Fran García, outro jovem talento revelado pela base do clube, ampliar. Alexander-Arnold avançou pela linha de fundo e cruzou rasteiro para o lateral-esquerdo balançar as redes.

Emoção na etapa final e o brilho de Mbappé

No segundo tempo, o Real Madrid adotou uma postura mais conservadora, buscando explorar os espaços deixados pelo Borussia Dortmund, que precisou sair mais para o jogo. A primeira grande oportunidade dos espanhóis surgiu aos 16 minutos, quando Vinícius Júnior serviu Tchouameni, que chutou no ângulo, carimbando o travessão – embora o lance tenha sido anulado por impedimento do atacante brasileiro no início da jogada.

Posteriormente, o técnico Xabi Alonso promoveu alterações estratégicas, colocando Mbappé, Modric e Dani Ceballos em campo. Com o “sangue novo”, o Real Madrid voltou a pressionar, mas foi o Borussia Dortmund quem conseguiu diminuir o placar. Aos 48 minutos, Beier aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou no cantinho, reacendendo as esperanças alemãs.

No entanto, a resposta do Real Madrid foi imediata e espetacular. Logo na sequência do reinício do jogo, Mbappé mostrou sua estrela, aproveitando um cruzamento para acertar um belíssimo voleio, marcando um golaço em Nova Jersey e garantindo a vitória.

Para adicionar mais drama aos acréscimos, o Borussia Dortmund ainda teve um pênalti a seu favor, após o zagueiro Huijsen, do Real Madrid, cometer falta dentro da área e ser expulso. Guirassy cobrou com maestria e converteu, fechando o placar em 3 a 2 no MetLife Stadium, mas a vitória e a classificação ficaram com o Real Madrid.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 2 BORUSSIA DORTMUND

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Data: 05/07/2025

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti (BRA)

Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

Cartões amarelos: Pascal Gross, Yan Couto (Borussia Dortmund); Mbappé (Real Madrid)

Cartão vermelho: Huijsen (Real Madrid)

Gols: Gonzalo García, aos 10 do 1ºT, Fran García, aos 20 do 1ºT, Mbappé, aos 49 do 2ºT (Real Madrid); Beier, aos 48 do 2ºT, Guirassy, aos 53 do 2ºT (Borussia Dortmund).

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Dani Ceballos), Rudiger, Huijsen e Fran García; Valverde, Tchouameni (Asencio), Bellingham (Mbappé) e Arda Guler; Vini Júnior (Modric) e Gonzalo García (Rodrygo). Técnico: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Sule (Yan Couto), Anton e Bensebaini; Ryerson, Gross (Nmecha), Sabitzer e Svensson; Brandt (Duranville) (Chukwemeka), Adeyeme (Beier) e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.

Fonte: Esportes