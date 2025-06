Real Madrid supera expulsão precoce e vence Pachuca por 3 a 1 no Mundial de Clubes

O Real Madrid iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com o pé direito, conquistando uma vitória por 3 a 1 sobre o Pachuca, do México, neste domingo, no Bank of America Stadium, em Charlotte, EUA. O resultado, válido pela segunda rodada do Grupo H, foi ainda mais impressionante porque a equipe merengue atuou com um jogador a menos durante a maior parte do confronto, após a expulsão precoce de Asensio.

Os gols que garantiram a vitória madridista foram anotados por Bellingham, Arda Guler e Valverde, enquanto Montiel descontou para os mexicanos.

Com este triunfo, o Real Madrid alcançou quatro pontos e assumiu a liderança do Grupo H. O Red Bull Salzburg, com três pontos, pode ultrapassar os espanhóis caso vença o Al Hilal ainda neste domingo.

Início turbulento e gols Merengues

A partida começou de forma desfavorável para o Real Madrid. Logo aos seis minutos, Asensio foi expulso após derrubar Rondón na entrada da área, em uma jogada clara que deixaria o atacante mexicano em ótima posição para marcar.

Com a vantagem numérica, o Pachuca passou a pressionar, criando boas chances. Aos nove minutos, Kenedy recebeu em profundidade e finalizou para fora. O brasileiro voltou a assustar, exigindo duas ótimas defesas de Courtois em sequência, primeiro em um chute forte e depois no rebote de Bautista.

No entanto, a ineficácia do Pachuca foi castigada. Aos 34 minutos, Jude Bellingham abriu o placar para o Real Madrid. Recebendo de Fran García, o meio-campista inglês invadiu a área e bateu rasteiro no canto, sem chances para o goleiro adversário.

Ainda no primeiro tempo, mesmo com um a menos, a qualidade do Real Madrid se sobressaiu. Aos 42, Alexander-Arnold rolou para Gonzalo García, que ajeitou de primeira para Arda Guler. O jovem turco dominou e bateu cruzado, ampliando o marcador e dando mais tranquilidade aos comandados de Xabi Alonso.

Pachuca pressiona, Real mata o jogo

No segundo tempo, com a vantagem numérica e precisando buscar o resultado, o Pachuca intensificou sua pressão no ataque. Bryan González testou Courtois com um chute de fora da área, e Montiel cabeceou com perigo, passando muito perto da trave. John Kennedy, ex-Fluminense, também assustou com um chute de longa distância.

No entanto, enquanto o Pachuca se lançava ao ataque, o Real Madrid aguardava a oportunidade para o contra-ataque fatal. E foi exatamente isso que aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Valverde tabelou com Brahim Díaz, correu para a área e recebeu um passe por elevação, completando de carrinho para o fundo das redes, o terceiro gol merengue, que praticamente “matou o jogo”.

Gol de honra mexicano

Apesar da goleada iminente, o Pachuca conseguiu seu gol de honra já na reta final da partida. Aos 35 minutos, Montiel arriscou um chute da entrada da área que desviou em Tchouameni, enganando Courtois e dando números finais ao confronto em Charlotte: Real Madrid 3, Pachuca 1.

Próximos confrontos

O Real Madrid volta a campo na próxima quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), para enfrentar o Red Bull Salzburg, da Áustria, no Lincoln Field, na Filadélfia. No mesmo dia e horário, o Pachuca terá pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita, em busca da recuperação no Grupo H.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID (ESP) 3 X 1 PACHUCA (MEX)

Local: Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA)

Data: 22/06/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti (BRA)

Assistentes: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

Gols: Bellingham, aos 32 do 1ºT, Arda Guler, aos 42 do 1ºT, Valverde, aos 25 do 2ºT (Real Madrid); Montiel, aos 35 do 2ºT (Pachuca)

Cartões amarelos: Palavecino (Pachuca)

Cartão vermelho: Asencio (Real Madrid)

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Rudiger), Asencio, Huijsen e Fran Gracía; Tchouameni, Arda Guler (Modric) e Bellingham (Ceballos); Valverde, Vini Jr. (Muñoz) e Gonzalo García (Brahim Díaz). Técnico: Xabi Alonso.

PACHUCA: Carlos Moreno; Federico Pereira, Eduardo Bauermann, Luis Rodríguez (Javier López) e Bryan González; Palavecino (Guzmán), Elías Montiel e Alan Bautista (John Kennedy); Alexei Domínguez (Gustavo Cabral), Kenedy (Carlos Sánchez) e Salomón Rondón. Técnico: Jaime Lozano.

