Real Madrid goleia RB Salzburg e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes

O Real Madrid confirmou seu favoritismo e assegurou vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes ao vencer o RB Salzburg por 3 a 0, em partida disputada nesta quinta-feira (26) no Lincoln Financial Field, pela terceira rodada do Grupo H. Os gols do time espanhol foram marcados por Vinicius Júnior, Federico Valverde e Gonzalo García.

Com este resultado, o Real Madrid finaliza a fase de grupos na liderança isolada, somando sete pontos. A vitória coloca a equipe merengue de frente com a Juventus na próxima fase eliminatória. O RB Salzburg, por sua vez, com os mesmos quatro pontos, foi superado pelo Al-Hilal e se despede do torneio.

Domínio Merengue e gols determinantes

O placar foi aberto aos 39 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de pura categoria. O brasileiro Vinicius Júniorrecebeu um excelente passe de Bellingham, demonstrou habilidade ao driblar a marcação e finalizou de canhota, sem chances para o goleiro Zawieschitzky.

Pouco depois, apenas oito minutos mais tarde, o Real Madrid ampliou sua vantagem. Federico Valverde recebeu assistência do próprio Vinicius Júnior e balançou as redes, consolidando a superioridade espanhola na etapa inicial.

Já na reta final do segundo tempo, aos 39 minutos, Gonzalo García apareceu para selar a vitória. Com extrema categoria, o jovem atleta mandou uma cavadinha precisa, que encobriu o goleiro e fechou a conta para o Real Madrid.

Próximo desafio: Real Madrid enfrenta a Juventus

Com a classificação garantida e a liderança do grupo confirmada, o Real Madrid agora se prepara para um clássico europeu nas oitavas de final. O adversário será a Juventus, em um duelo de gigantes que promete muita emoção. A partida está marcada para a próxima terça-feira, 1º de julho, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, localizado na Flórida.

