Real Madrid bate Al Hilal com show de Vini Jr. e vence o Mundial pela 5ª vez

Neste sábado (11.02), em Rabat, no Marrocos, o gigante espanhol venceu ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e conquistou sua quinta taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O time já foi o maior vencedor da história do torneio. Agora sua vantagem só cresceu.

Essa foi a décima vitória seguida dos Blancos em jogos válidos pelo Mundial. Foram triunfos pelas edições de 2014, 2016, 2017 e 2018, das quais saíram sempre como campeã.

O meio-campista alemão Toni Kroos é uma testemunha desse desempenho hegemônico: ele participou de todos os cinco títulos madridistas, sendo, dessa forma, o jogador mais vitorioso do torneio. O detalhe é que ele é um hexacampeão mundial, já que também venceu a taça pelo Bayern de Munique em 2013.

Para construir todos esses recordes, o Real Madrid não perdeu tempo contra o Al Hilal. Com 18 minutos jogados, a equipe já vencia por 2 a 0, com gols de Vinícius Júnior e Federico Valverde. A pressão foi realmente enorme, acuando o tempo saudita em sua própria área.

Valente, o Al Hilal ainda seguiu no confronto e diminuiu a vantagem espanhola oito minutos do gol do meia uruguaio, com Moussa Marega usando todo o seu físico privilegiado em descida pela ponta direita. Depois do gol, o time saudita seguiu animado, se aventurando no campo de ataque. Mas não é que o goleiro Andriy Lunin estivesse muito ameaçado.

No segundo tempo, de todo modo, o Real Madrid voltou a acelerar. Vinícius Júnior, como pé direito, fez mais uma assistência sob medida para Benzema. Em alta velocidade, Valverde recebeu o passe de Carvajal dentro da área e tocou com a categoria.

A partir daí, o jogo parecia caminhar para uma goleada, com Vinícius Júnior comandando o show. Mas o Al Hilal mostrou força novamente, anotando mais dois gols com o talentoso Luciano Vietto, indo para cima nos dez minutos finais, dando emoção à partida.

Momento chave

Mexer no placar logo aos 54 minutos foi o suficiente para manter qualquer pretensão de empate (ou virada?) do Al Hilal. Daí o símbolo da jogada individual de Vini Júnior pela ponta esquerda para servir a Benzema, numa combinação que já deu muitas alegrias para o Real Madrid.

Fonte: Agência Esporte