Real Ariquemes-RO, Parauapebas-PA e Novorizontino-SP conquistam vaga

No começo da tarde desta segunda-feira (9), mais times garantiram a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na terceira e última rodada da competição, Picos-PI, Real Ariquemes-RO, Grêmio Pague Menos-CEC e Vitória da Conquista-BA venceram suas partidas.

Real Ariquemes-RO, Parauapebas-PA e Novorizontino-SP garantiram a classificação à segunda fase da competição. Picos-PI e o Grêmio Pague Menos-CE esperam os outros jogos dos grupos para talvez comemorarem a vaga.

Pelo Grupo 1, o Real Ariquemes-RO venceu a Portuguesa-SP por 2 a 0. Com a vitória, o Real Ariquemes-RO assumiu o segundo lugar da chave garantindo a classificação. O líder e também classificado Tanabi-SP ainda joga nesta rodada, contra o lanterna e já eliminado, Náutico-PE.

No Grupo 7, o Picos-PI venceu o São Bento-SP numa partida com bastante gols e pode avançar. Pelo placar de 4 a 3, o time piauiense somou seis pontos e ocupou a segunda colocação. O São Bento-SP se despediu da competição sem pontuar. Ainda jogam na rodada Athletico-PR e Barretos-SP.

Pelo Grupo 9, o Parauapebas-PA empatou com o Velo Clube-SP e conquistou a classificação. Com cinco pontos, o time paraense está na liderança. O Cuiabá-MT enfrenta o Tupã-SP pela rodada, para tentar a segunda vaga da chave.

No Grupo 11, Inter de Limeira-SP e Volta Redonda-RJ se enfrentaram e com o empate ao término do jogo, os dois times estão eliminados da competição. Sem ainda jogar a terceira rodada, Sport-PE e Comercial-SP garantiram as vagas na próxima fase.

Pelo Grupo 13, o Grêmio Pague Menos-CE goleou o Gama-DF em 5 a 1. Com o resultado positivo, o time cearense ocupou a segunda colocação provisoriamente, pois empatou em pontos com o Atlético Guaratinguetá-SP, terceiro colocado. Em busca da vaga, o time paulista ainda enfrenta o já classificado, Goiás-GO.

No Grupo 15, o Vitória da Conquista-BA venceu o Novorizontino-SP por 2 a 1. Mesmo derrotado, o time de Novo Horizonte conquistou a classificação. O Vitória da Conquista-BA ocupa a segunda colocação com seis pontos. União Suzano-SP, que tenta a vaga, ainda vai enfrentar o Figueirense-SC, que já está eliminado.

Pelo Grupo 16, já classificados e ambos com sete pontos, o Flamengo-SP recebeu o Coritiba-PR e a partida terminou empatada sem gols para nenhum lado. Na chave, São José-RS e Guarulhos-SP foram eliminados.

Fonte: Agência Esporte