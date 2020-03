Reajuste para inspetor e agente socioeducativo

.

A defesa do Parlamento Capixaba foi pauta dos discursos de deputados na sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta terça-feira (10), no Plenário Dirceu Cardoso. Os parlamentares contestaram matéria veiculada na imprensa na segunda-feira na qual, segundo eles, foi divulgado o consumo de combustível de 2019 e não publicou o trabalho dos deputados, razão de tal consumo.

O deputado Marcos Mansur (PSDB) considerou a matéria tendenciosa. “Todo início de ano, esta Casa sofre ataques da imprensa. Ontem e hoje, novamente, a questão do combustível e de uso de carros da Assembleia. Fizeram uma matéria, mas que façam uma matéria completa porque se a matéria fica incompleta fica tendenciosa. Tem que falar que essa Casa é a mais transparente do Brasil, é a que está entre as três de menor custo do Brasil”, defendeu.

Mansur destacou o trabalho de cada parlamentar que realiza junto às suas bases em todo o estado e que não foi citado na matéria. O deputado concluiu sua fala desafiando o veículo a publicar quanto ela tem de contrato de publicidade com cada órgão público e que vai fazer um pedido de informação ao governo sobre isso.

Já o deputado Marcelo Santos (PDT) também citou a matéria e reafirmou que os parlamentares gastam combustível para prestar serviços à população, porque os deputados estão trabalhando. As demandas são grandes, principalmente, porque em parceria com o Executivo, tornou o Espírito Santo o estado o que é hoje, diz Marcelo Santos. “Esta Casa tem produzido. Sem ela, nenhum governo poderia chegar aonde chegou”. Ninguém foi passear com a gasolina do Parlamento, “nós estamos falando de serviços prestados”, concluiu.

Em aparte o presidente da Casa, deputado Erick Musso (Repulicanos), registrou seu veemente protesto contra o teor da matéria publicada.

“É muito difícil quando você faz um trabalho de construção, um trabalho em várias mãos, se constrói um novo tempo, um novo momento, um Parlamento mais atuante, que ser tornou referência na prestação de serviços à população, têm sido covardemente atacado, tentado ser jogado na vala comum, com matérias irresponsáveis, e que há uma tentativa de descredenciamento e de desqualificação que nós não podemos permitir”, assegurou.

Reajuste dos professores

O aumento de 12,84% para o magistério estadual foi anunciado de forma errada, de acordo com o deputado Sergio Majeski (PSB). O aumento na verdade seria aplicado apenas aos professores que recebem o piso estadual, os que têm formação de ensino médio, que hoje seriam poucos. Ele garantiu que o aumento anunciado não será aplicado para a maioria dos professores porque eles teriam nível superior de formação.

“Imploramos ao Governo do Estado que aplique esse aumento para todos os professores. Que fique claro para a sociedade para não jogar a população contra o magistério que estaria reclamando de barriga cheia”, alertou.

Dia da mulher

No final da sessão a deputada Janete de Sá (PMN) fez um pronunciamento relatando as atividades do Dia Internacional da Mulher. Ela protestou junto à Mesa porque, já na segunda-feira (9) ela não teve oportunidade de falar na tribuna sobre a data. Lembrou que fez gestão para incluir no PPA algumas medidas que vão favorecer a mulher capixaba. Agora, faltaria que as propostas sejam incluídas no próximo orçamento estadual.