Reajuste na tabela do IR terá impacto de R$ 108 bilhões, diz Unafisco

Segundo cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco Nacional), o reajuste na tabela do Imposto de Renda terá impacto de R$ 108 bilhões na arrecadação de 2023. Nesta quinta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que a faixa de isenção sobe de R$ 1.953 para R$ 2.640, representando aumento de 38,66% também para outras faixas de renda.

Segundo a entidade, a maioria das declarações brasileiras estão na faixa de 1,5 a 5 salários mínimos, ou seja, entre R$ 1.953 e R$ 6.525.

O presidente também prometeu aumento no salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, com isso, ficam isentos todos os trabalhadores que ganham até dois salários.

Segundo Lula, o reajuste na tabela do Imposto de Renda deve aumentar “gradativamente”, de modo a fazer com que as faixas de isenção alcancem R$ 5 mil, como prometeu em campanha.

“Vai começar a partir de agora, nós vamos começar a isentar a partir de R$ 2.640 e depois nós vamos gradativamente até chegar a R$ 5 mil de isenção.”

A tabela do IR não era reajustada desde 2015, último ano da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), com isso, a defasagem atual chega a 148%, o maior da série histórica, segundo cálculo do Sindifisco Nacional.

Caso fosse corrigida, a tabela do IRPF isentaria contribuintes que recebem menos que R$ 4.683,95, tornando mais de 13 milhões de declarantes isentos.

