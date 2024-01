Foto: Reprodução Reacher: veja 3 livros que ainda podem ser adaptados pela Amazon Prime

A segunda temporada da série Reacher já está disponível no Amazon Prime Video desde dezembro. Baseada nos livros de Jack Reacher de Lee Child , a produção segue um ex-policial militar em busca de justiça em um ambiente de corrupção policial e política. Dirigida por Nick Santora, a série é protagonizada por Alan Ritchson e Malcolm Goodwin.

Com as duas primeiras temporadas lançadas até o momento, a produção é uma original do Amazon Prime, que traz um suspense policial raíz aos espectadores . Confira detalhes sobre a sinopse, elenco e repercussão de Reacher e quais os próximos livros que podem ser adaptados para a série de televisão.

Quais livros já foram adaptados?

Na primeira temporada, adaptada do livro “Killing Floor” de Lee Child , apresentou aos espectadores Jack Reacher, um ex-Major da Polícia Militar do Exército dos EUA, interpretado por Alan Ritchson. Esse homem de estatura imponente e habilidades excepcionais se vê involuntariamente envolvido em uma trama de assassinato e corrupção na pequena cidade de Margrave, Geórgia.

Já a segunda temporada não adere à ordem dos livros de Lee Child, optando por adaptar o 11º livro da série, “Azar e Contratempo”. Nessa história, Reacher recebe uma mensagem codificada alertando sobre os assassinatos brutais dos membros de sua antiga unidade do Exército dos EUA, um por um. Confira o trailer da temporada mais recente.

A série vai seguir a ordem dos livros?

Em entrevista ao portal CinePOP o autor dos livros Lee Child revela as suas intenções quanto aos livros que poderão ser adaptados.

“Eles podem fazer o que quiserem porque o lance dos dos livros é que você não precisa lê-los em ordem. Todos se seguram sozinhos. O mesmo personagem, obviamente, mas todos se seguram sozinhos. Reacher não é uma pessoa que pensa no passado. Ele nunca prevê o futuro e que vive no hoje então nunca há referências nos livros a livros anteriores. Você não perderá nada se os ler fora de ordem. Podemos fazer a série fora de ordem também”, afirmou o autor.

A série já foi renovada para a terceira temporada pela Amazon e, para animar os fãs trouxemos expeculações de livros da saga que poderão ser adaptados para o audiovisual.

3 livros que podem ser adaptados pela Amazon Prime

1. O Inimigo

Na vida de todo policial, há um caso decisivo que transforma um homem da lei em um renegado. Para Jack Reacher, esse momento ocorre na virada do ano de 1990, quando um general de duas estrelas é encontrado morto na Carolina do Norte.

Encarregado de controlar a situação, Reacher se vê envolvido em uma trama complexa, onde a esposa do general é assassinada, soldados das Forças Especiais são abatidos, e altos escalões militares são manipulados. Considerado o bode expiatório, Reacher inicia uma caçada mortal que o leva de campos militares a Paris, enfrentando um inimigo desconhecido em meio a uma conspiração aterrorizante.

2. Destino: Inferno

Numa movimentada rua de Chicago, sob a luz do meio-dia, Jack Reacher oferece ajuda Holly Johnson, uma jovem atlética com muletas. No entanto, a situação se torna hostil quando uma arma é apontada para Reacher. Agora, eles precisam unir forças para enfrentar desafios iminentes. A narrativa intensa de Lee Child, conhecido por obras como “Dinheiro Sujo” e “Um Tiro”, destaca a implacabilidade de Jack Reacher, comparando-o a um Arnold Schwarzenegger determinado.

3. Caçada às Cegas

Em “Caçada às Cegas”, o ex-militar Jack Reacher é suspeito após duas mulheres, vítimas de assédio, serem encontradas mortas. Ao ser persuadido pelo FBI, ele investiga para provar sua inocência. Quando um terceiro corpo é descoberto, Reacher se envolve ainda mais no mistério, questionando o que essas mulheres têm em comum. Conseguirá ele desvendar o enigma e afirmar sua posição como herói único e inabalável?

