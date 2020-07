Reabertura de parques estaduais leva em conta medidas de prevenção à Covid-19

.

As unidades de conservação (UCs) estaduais estão autorizadas a receber o público visitante seguindo as etiquetas sanitárias contra o novo Coronavírus (Covid-19). De acordo com a portaria Nº 142-R, publicada no último sábado (18), o Governo do Estado do Espírito Santo autorizou a reabertura das unidades de conservação de acordo com a classificação do Mapa de Gestão de Risco. Nas UCs gerenciadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Parque Estadual da Pedra Azul (PEPAZ) será o único a funcionar durante todos os dias, por se encontrar em uma área de baixo risco de transmissão da Covid-19.

O Iema precisou readequar infraestruturas de funcionamento nas UCs para atender os protocolos exigidos pelo Governo do Estado e, sendo assim, o PEPAZ será a primeira unidade de conservação Estadual a ser aberta, o que acontecerá neste sábado (25), em dois turnos: das 8h às 11h e das 13h às 16h. As demais UCs abrirão a partir de segunda-feira (27).

Uma ressalva é que todas as UCs ficarão com o Centro de Visitantes fechados para evitar aglomerações e os visitantes deverão usar máscaras, levar o próprio recipiente para beber água, além do álcool gel 70% para realizar a higienização das mãos com frequência. Pessoas que fazem parte do Grupo de Risco para a Covid-19 devem evitar a visitação às UCs ou acessar em horários de menor lotação, de acordo com a portaria do Governo do Estado (confira no final da matéria).

Confira como fica a reabertura em cada unidade de conservação gerenciada pelo Iema:

Parque Estadual Cachoeira da Fumaça (PECF): vai abrir em dois turnos, com visitação de 20 pessoas por turno, sendo que o visitante não poderá ficar o dia inteiro na unidade de conservação. O primeiro turno vai das 8h às 11h e, o segundo turno, vai das 13h às 16h. Das 11h ao meio-dia será feita a limpeza do local. A portaria do Governo do Estado do Espírito Santo exige limpeza a cada três horas e, sendo assim, os turnos são para respeitar o processo de limpeza. De meio-dia às 13h será o horário de almoço dos servidores do Iema e, das 16h às 17h, será realizada nova limpeza. O controle de entrada será realizado na portaria, sem agendamento, ou seja, por ordem de chegada. A reabertura será no dia 27 de julho.

Parque Estadual do Forno Grande (PEFG): segue as mesmas recomendações do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, sendo a única diferença a determinação de dois turnos de 35 visitantes cada. A prática de escalada até o Pico do Forno Grande está liberada, com agendamento pelo e-mail [email protected]. A reabertura será no dia 27 de julho.

Parque Estadual da Pedra Azul (Pepaz): serão dois turnos, de 35 visitantes cada. Toda visitação será feita por agendamento prévio via telefone: (27) 3248-1156. O Pepaz já começa a funcionar neste sábado, 25 de julho, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

Parque Estadual Paulo Cesar Vinha (PEPCV), município de Guarapari: possui uma característica diferente, pois quem faz visitação ao PEPCV, geralmente, procura a Lagoa de Caraís como destino, caminhada que dura cerca de duas horas. Sendo assim, o Iema não especificou dois turnos para a visitação ao PEPCV, pois só de caminhada até a Lagoa de Caraís seria gasto praticamente o tempo de um turno de visitação. O PEPCV estará aberto, a partir do dia 27 de julho, das 8h às 16h, com capacidade de visitação de 100 pessoas por dia. Às 14h, os servidores do Iema irão avisar quanto ao retorno dos visitantes para a sede do Parque para quem estiver na Lagoa de Caraís e arredores da UC. Assim, os visitantes terão tempo de consigam chegar até a sede do Parque às 16h. O Iema ressalta que o PEPCV possui alta capacidade de dispersão, ficando difícil ocorrer aglomeração de pessoas.

Parque Estadual de Itaúnas (PEI): A unidade estará aberta das 8h às 16h. Só os atrativos naturais estarão à disposição. O Centro de Visitantes estará fechado.

