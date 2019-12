RBD se reúne após 11 anos separados e fãs vão à loucura

Dona Hilda Rabello , mãe do diretor Jorge Fernando, ela está internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ela está no CTI tratando uma infecção respiratória. Desde a perda do filho o estado de saúde dela vem se agravando.

arrow-options Reprodução/Instagram Hilda Rebello e Jorge Fernando





Os familiares de dona Hilda pediram orações aos fãs de Jorge Fernando . “Ela está consciente, acordada, mas muito fraca. Não tem previsão de alta. Com a depressão, idade, coração fraco, está difícil de reagir e melhorar”, contou uma neta.

Dona Hilda, atuou na Globo , e está internada há 16 dias e piorou nos últimos três, por isso teve que ser treanferida para o CTI. Segundo o boletim médico do Hospital Pró-Cardíaco, “a paciente encontra-se no setor de terapia intensiva e seu estado de saúde inspira cuidados”.

“Aos amigos e fãs, queremos pedir uma corrente de orações pra vozinha Hilda Rebello que está está no CTI do Hospital Pró-Cardíaco. Desde da partida do seu filho Jorge Fernando tem sido difícil se manter forte e agora, aos 95 anos, precisa reverter um quadro complicado de infecção respiratória. Vamos vibrar por ela que é tão iluminada, doce e amada”, diz a publicação no Instagram de Jorge Fernando , que faleceu em outubro deste ano, aos 64 anos, vítima de um aneurisma.