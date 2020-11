Redação RBD: ouça o novo single “Siempre He Estado Aquí”

O icônico grupo mexicano RBD lançou nesta terça-feira (18) a música inédita Siempre He Estado Aqui, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Universal Music .

Siempre He Estado Aqui é uma canção de sons e letras nostálgicas, com uma dose do pop característico do RBD e a essência da cultura musical atual, tanto do público como dos próprios artistas. A música é interpretada por Anahí, Maite, Christian e Christopher, foi produzida por Andres Torres e Mauricio Renfigo e contou com a mixagem e masterização de Tom Norris.

A nova música do RBD também pode ser o bilhete de entrada para que os fãs possam fazer parte do concerto virtual Ser O Parecer , no qual 600 pessoas serão selecionadas para fazer parte da transmissão ao vivo.

Os fãs terão a oportunidade de participar de uma dinâmica através do TikTok onde poderão participar e concorrer a oportunidade de assistir à apresentação do RBD , no dia 26 de dezembro.

Em menos de seis dias desde seu início, o desafio #SiempreHeEstadoAqui já ultrapassa 8,6 milhões de interações no TikTok.

Ouça o single: