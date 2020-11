Redação RBD: Dulce Maria e Alfonso Herrera vão aparecer na live do grupo

Dulce Maria e Alfonso Herrera vão aparecer na live do RBD que acontecerá no dia 26 de dezembro . O evento marca o retorno de Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher von Uckermann.

O RBD anunciou a aparição de Dulce e Alfonso como uma Special Performance Tributo Honoring e eles podem aparecer com uma interação em vídeo para milhares de fãs do grupo mexicano, durante a live no YouTube.