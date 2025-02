RB Bragantino avança na Copa do Brasil com vitória dramática sobre Sousa-PB

Em um confronto eletrizante no Estádio Antônio Mariz, o RB Bragantino garantiu sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao superar o Sousa-PB nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A partida, realizada nesta quinta-feira (27.02), teve momentos de tensão e emoção até os minutos finais.

O Jogo

O Sousa-PB abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Fernando enviou a bola para a área, onde Ian se destacou com um cabeceio firme, que entrou à esquerda do goleiro Cleiton, surpreendendo a defesa do Bragantino.

Em uma virada de sorte nos acréscimos do segundo tempo, o RB Bragantino conseguiu igualar o marcador. Aos 54 minutos, um escanteio a favor dos paulistas permitiu que todos os jogadores, incluindo o goleiro Cleiton, se posicionassem na área adversária. Durante a confusão após a cobrança, Patrik Dias, do Sousa-PB, acabou marcando contra, empatando o jogo e levando a decisão para os pênaltis.

Desfecho nos pênaltis

Nas penalidades, o RB Bragantino foi impecável. Thiago Borba, Jhon Jhon, Fernando, Vinicinho e Cleiton converteram suas cobranças com precisão. Do lado do Sousa-PB, Diego Ceará, Wellington Nunes, Patrik Dias e Iranílson marcaram, mas a equipe foi prejudicada pela cobrança perdida de Luan, que decretou a eliminação do time da casa.

Próximos passos

Com a vitória, o RB Bragantino se prepara para enfrentar o São José-RS na próxima fase da Copa do Brasil. A equipe gaúcha garantiu sua classificação ao vencer o Oratório-AP por 3 a 1. As datas e horários dos confrontos ainda não foram divulgados pela CBF.

Além disso, o RB Bragantino volta aos gramados no próximo domingo (2) pelas quartas de final do Campeonato Paulista, onde enfrentará o Santos na Vila Belmiro, com início marcado para as 20h45 (horário de Brasília).

Por sua vez, o Sousa-PB, que já havia eliminado o Cruzeiro na edição anterior da competição, agora se concentra no jogo contra o Moto Club, fora de casa, pela Copa do Nordeste, agendado para quarta-feira (5) às 19h.

Fonte: Esportes