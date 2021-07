Rayssa Leal é mencionada mais de 2 milhões de vezes no Twitter

Reprodução Rayssa Leal

A atleta brasileira Rayssa Leal, de apenas 13 anos, tem sido um dos assuntos mais comentados no Twitter durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. De acordo com a rede social, de sexta-feira (23) até a manhã desta segunda-feira (26), foram contabilizados mais de dois milhões de tuítes no Brasil sobre a skatista.

O grande alcance da jovem nas redes sociais têm crescido depois dela conquistar medalha de prata no skate street feminino nas Olimpíadas . Depois disso, o número de pessoas que a seguem no Instagram, por exemplo, tem subido rapidamente .

No Twitter, muitos fãs da atleta têm demonstrado carinho e torcida. Outros usuários brincam com o fato da jovem ter conquistado um feito tão grande com pouca idade. “Eu não queria ser primo da Rayssa”, brincaram alguns internautas, que também transformaram a Fadinha em meme.

A rede social criou duas páginas especiais para Rayssa. Na primeira , dá para ver todas as publicações que mencionam o nome da atleta. Já na segunda , é possível ver todas as ilustrações que os fãs carinhosamente fizeram da Fadinha.