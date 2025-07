Rayssa Leal brilha em Brasília e conquista o título da SLS Takeover 

Rayssa Leal adicionou mais um importante feito à sua já vitoriosa trajetória no skate. A skatista brasileira, bicampeã olímpica na modalidade street, celebrou neste domingo a conquista do SLS Brasília Takeover, consolidando seu domínio em solo nacional.

O evento, realizado na capital federal, testemunhou um pódio inteiramente composto por atletas do Brasil. Gabi Mazetto assegurou a segunda posição, demonstrando a força do skate feminino do país, e Duda Ribeiro completou o trio de medalhistas, ficando com o terceiro lugar.

Em um novo formato de competição, que enfatiza a execução de manobras individuais, Rayssa Leal se destacou com uma performance impressionante. Ela alcançou a pontuação de 21,8, obtendo uma vantagem superior a sete pontos em relação à segunda colocada, evidenciando sua superioridade e precisão nas execuções.

Fonte: Esportes