Reprodução Rave clandestina com mais de 500 pessoas é encerrada pela polícia

Uma festa com mais de 500 pessoas foi encerrada, no início da tarde deste domingo (28), pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A festa foi organizada pelas redes sociais e acontecia desde a noite deste último sábado (27).

A rave teve divulgação nas redes sociais e os organizadores pediam para que os participantes não divulgassem o local. Além da festa ocorrer durante o horário do toque de recolher, a aglomeração já era prevista pelos organizadores do evento.

Ao todo foram feitas 33 abordagens, sendo 30 em motoristas de carros e três para pilotos de moto. Muitos dos motoristas e motociclistas estavam sob o efeito de álcool. Ao todo, sete carteiras de habilitação foram recolhidas.

A festa aconteceu no dia em que taxa de ocupação das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) destinadas a pacientes com Covid-19 chegou a 93% em Campo Grande.