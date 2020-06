Rapunzel? Polonesa tem cabelo maior que sua altura e faz sucesso na web

O Sol entra em Câncer no início da noite deste sábado (20), chamando a atenção para os sentimentos e pedindo autocuidado. Os efeitos dessa movimentação não vai ser apenas para os cancerianos. A astróloga Lívia Albuquerque (@liviastrologia no Instagram), explica que todos aqueles que têm Câncer forte no mapa, como Lua e ascendente, vão sentir esse momento mais forte.

Pexels Aproveite o Sol em Câncer para olhar para os sentimentos com cuidado e fazer o que te deixa bem

Ela também explica que no domingo (21) começa a lunação de Câncer, que vai deixar tudo ainda mais forte, já que o encontro do Sol com a Lua vai resultar em um eclipse solar. “Câncer é sobre sentimentos. Estamos passando por um momento em que sentimos muitas coisas, então temos que aproveitar esse período para acolher isso”.

A astróloga ainda comenta que Câncer rege a casa quatro no mapa, que fala sobre o lar. Nesse sentido, a dica é olhar para a sua própria casa com mais carinho e pensar “como podemos melhorar o nosso ambiente para que a gente fique mais feliz?”.

Além disso, Lívia fala sobre autocuidado nesse momento. “Pense quais são as coisas que te trazer um quentinho no coração e que te façam bem. É como se dar um abraço”. Também é um bom momento para estreitar a relação com os familiares.

Outro ponto importante nesse período é que Mercúrio está em Câncer. E como o planeta está retrógrado, é preciso prestar ainda mais atenção na comunicação. “É preciso rever a maneira como a gente se comunica. Pense como você pode se comunicar com mais amor”, aconselha.

Lívia explica que com mercúrio retrógrado , é comum que coisas do passado voltem. “Tome cuidado com o que está trazendo à tona. Tem coisas que voltam para a gente rever, entender e superar. Mas, às vezes, sentimentos ruins de situações já finalizadas voltam de uma maneira que revivemos sentimentos de não merecimento. Sabe quando você está mal e quer afundar mais? Tome cuidado com isso!”, fala. Também é preciso ter cuidado com o rancor, comum no signo de Câncer.