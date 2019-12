“Rapunzel” com 1,8 metro de cabelo chama atenção: “O segredo é amor”

Se você vive uma dieta sem carne ou ingredientes de origem animal, com certeza já se deparou com alguma situação situação em que precisou se adaptar ao cardápio de alguma festa ou reunião social. Embora no Natal isso não seja diferente, existem algumas dicas que podem deixar a ceia mais gostosa e mais fácil até para quem é vegano.

Leia mais: Peru, tender lombo ou ideia vegana? Ideias de prato principal para brilhar no Natal

arrow-options Freeletics Nutrition Berinjela recheada com nozes





1. Aproveite o recheio

Uma das tradições favoritas da refeição de Natal é rechear uma carne assada. São muitas as opções de recheio: farofa, batatas, cogumelos e diversos legumes – como brócolis ou cenoura.

A dica do especialista em alimentação David Wiener, do aplicativo Freeletics, é que os vegetarianos aproveitem o recheio sem a carne. Caso a ceia seja compartilhada com quem come carne, vale pedir que reservem uma parte para comer separadamente.

Leia mais: 5 passeios com clima de Natal para curtir perto de São Paulo

2. Batatas são versáteis

A batata é um dos alimentos mais versáteis para quem não come carne. Ela pode ser aproveitada de diversas formas. Assada, frita, cozida ou até mesmo como um purê, ela torna-se um acompanhamento perfeito e fácil de fazer para a ceia de Natal.

3. Aproveite os ingredientes típicos

Para garantir que a ceia refeição tenha o sabor familiar de Natal, outra recomendação é acionar os clássicos: canela, cravo, nozes e frutas secas são o segredo. Para que não estejam acompanhados de carne, eles podem ser adicionados na salada, arroz ou até mesmo nos legumes.

4. Transforme os vegetais na atração principal

O mais comum é usar os vegetais como acompanhamento, mas para quem aderiu a um estilo de vida sem carne, é preciso transformá-los na atração principal. Wiener ainda

reforça que é possível aproveitar abóbora, cenoura, repolho, berinjela ou abobrinha. que são opções muito comuns na ceia tradicional.

5. Prepare um prato e contribua para a ceia

Se a sua tradição familiar envolve a possibilidade de cada um levar um prato diferente, não tenha medo de preparar algo que esteja dentro da sua dieta. Para te ajudar na escolha, o iG Receitas separou dicas e receitas para pratos de entrada, principais e sobremesas!