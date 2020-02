Rapper Pop Smoke morre baleado  em casa durante assalto nos EUA

José Mojica Marins , mais conhecido como Zé do Caixão, seu principal personagem, morreu nesta quarta-feira (19), aos 83 anos. Considerado o grande ícone do cinema de terror no país, ele foi ator e diretor de filmes clássicos da década de 1960, como “À Meia-Noite Levarei Sua Alma” e “Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver”.

De acordo com depoimento da filha do artista, Liz, à Folha de S. Paulo , Zé do Caixão morreu por complicações de uma broncopneumonia. Ele estava internado no hospital Sancta Maggiore, em São Paulo. Há cinco anos ele já estava afastado do cinema por causa de problemas de saúde, sobretudo cardíacos.