Rapper MC Venenosa morre aos 32 anos por problemas respiratórios

A rapper MC Venenosa, aos 32 anos, morreeu neste domingo (22) por problemas respiratórios. Segundo a família, ela sofria de asma. Jéssica, seu nome de batismo, ficou conhecida por participar e promover eventos de hip-hop. Ela estava internada, como informaram seus amigos nas redes sociais, e teve insuficiência respiratória.

Venenosa chegou a compartilhar no Instagram momentos de sua internação. Seu último vídeo foi postado poucas horas antes de morrer, avisando os seguidores que seguia firme no tratamento.

“Agradeço a todos as mensagens de carinho e agradeço também pelo amor que vocês tinham por ela. Ela era uma pessoa incrível e tudo o que eu ela conquistou foi por merito dela. Ela batalhou desde sempre pra colocar as coisas aqui dentro de casa e mereceu todo esse reconhecimento hoje. Vou deixar nos stories minha conta bancária pra quem puder ajudar com qualquer quantia a realizar o velório dela”, escreveu Fátima, irmã da rapper.

Ela pediu doações para ajudar a pagar pelo velório da artista. “Como muitos sabem, somos uma família humilde e queremos dar o mínimo para a Jéssica, que é um velório digno”.