Rápido e eficaz: conheça método japonês para perder gordura da barriga

Este método elaborado por um médico japonês reposiciona a pelve e ajuda a reduzir o acúmulo de gordura no abdômen

Conseguir um abdômen trincado não é uma tarefa fácil. Isso porque a gordura abdominal é a mais difícil de perder e os músculos da região não se fortalecem tão rápido. No entanto, existe um método rápido japonês que ajuda a perder gordura da barriga usando apenas uma toalha. Ele é conhecido como Fukutsudzi.

O método Fukutsudzi foi criado pelo médico Toshiki Fukutsudzi, especialista em reflexologia e massagens. A técnica consiste em um único exercício feito com uma toalha de banho por cinco minutos ao dia. Segundo o expert, o truque ajuda a reduzir a gordura na barriga, corrigir a má postura e amenizar as dores nas costas.

A explicação se dá pelo fato do exercício ativar corretamente a região abdominal, que acumula gordura principalmente devido à má postura ou ao posicionamento da pelve. Ao praticá-lo por cinco minutos ao dia, a pelve é reposicionada e a gordura da cintura é reduzida gradativamente.

Para praticar o método Fukutsudzi, é preciso pegar uma toalha de banho e enrolá-la em formato de cilindro. Em seguida, deve-se prender as duas pontas com elásticos ou barbante para que a toalha fique fixa e não abra.

Feito isso, o indivíduo precisa deitar de costas colocando a toalha na região lombar e esticar as pernas e os braços, encostando um dedão do pé com o outro e um dedo mindinho com o outro, respectivamente. Depois, é só ficar na posição por pelo menos cinco minutos. De acordo com Fukutsudzi, o criador da técnica, os resultados aparecem depois de um mês.