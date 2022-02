Rapaz mata família por achar que a vida real fazia parte de um videojogo

O caso aconteceu no Paquistão e a polícia afirmou que o adolescente sofria de “problemas psicológicos”

Um adolescente disparou uma arma sobre a mãe, o irmão e as suas duas irmãs, os quais acabariam morrendo por ferimentos dos tiros, em Kahna, perto da cidade paquistanesa de Lahore. De acordo com o Gulf Today, a responsabilidade do incidente está sendo atribuída ao “vício” que o jovem tinha por um jogo.

As autoridades detiveram Zain Ali, de 18 anos de idade, da mesma família, após os cadáveres dos seus familiares terem sido encontrados por uma empregada doméstica.

Depois do crime, Zain Ali chegou a dormir na parte inferior da casa, mas acabou fugindo e se refugiando numa aldeia próxima.

Na sequência desta ocorrência, a polícia local afirmou que o adolescente sofria de “problemas psicológicos”, algo que foi agravado por jogar online um jogo intitulado ‘PlayerUnknown’s Battlegrounds’. Na narrativa do mesmo, o jogador é enviado para uma ilha, onde tem de encontrar armas para matar os adversários, ao mesmo tempo que evita ser, ele próprio, abatido.

Segundo as autoridades, o rapaz teria ido buscar a pistola da mãe depois de não ter conseguido cumprir uma missão proposta pelo jogo. Teria, depois, começado a disparar sobre a mãe e os três irmãos, de 10, 14 e 22 anos de idade. O incidente decorreu na casa da família, localizada em Kahna, no Paquistão.

A polícia prendeu o jovem depois de ter encontrado manchas de sangue nas suas roupas, bem como rastros do crime espalhados pela casa. Segundo as autoridades, o rapaz teria depois confessado o assassinato dos familiares, dizendo acreditar que eles voltariam a estar vivos assim que a tarefa proposta pelo jogo estivesse cumprida.

Depois deste crime, a polícia de Punjab afirmou ter recomendando às autoridades governamentais a proibição deste “jogo violento”. “É necessário banir o jogo para evitar atos violentos”, indicaram.