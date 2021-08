Reprodução Rapaz encontra cobra de dois metros escondida em vaso sanitário na Áustria

Um morador da cidade de Breitenfurt, perto da capital Viena, e que preferiu não se identificar, encontrou uma cobra de dois metros no banheiro de sua casa no último sábado (07) . Após acordar na madrugada e perceber que sua descarga encontrava-se com a descarga acionada repetidamente, o homem foi investigar e encontrou o animal gigante repousando dentro da privada. As informações são do portal The Mirror.

Ao avistar o réptil, o rapaz acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, às 01h da madrugada, e pediu socorro à equipe de resgate.

Após chegar no local, os profissionais encontraram a cobra no banheiro e retiraram o animal do cômodo para soltá-la em uma floresta próxima.





Lukas Derkits, porta-voz da Brigada de Incêndio Modling District, concedeu uma entrevista após o ocorrido e explicou que, pela espécie, trata-se de um dos maiores répteis que nativos da Europa. De acordo com o oficial, é provável que o réptil tenha entrado no banheiro do ausríaco através de uma parede divisória.