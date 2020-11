Ranking da sinceridade dos signos: descubra quais falam mais a verdade

Redação João Bidu Confira os salmos dos arcanjos de cada signo

Mesmo quando tudo vai bem, contar com uma dose extra de proteção e paz traz alívio e paz. Afinal, é sempre bom não dar sopa para o azar, né? Os arcanjos são seres de luz que olham por nós, protegendo de todos os males e iluminando nossos caminhos. No Zodíaco, cada signo tem o seu próprio arcanjo. Veja quais atitudes atraem a presença protetora do arcanjo de cada signo e descubra como ter o seu sempre por perto!

Saiba como atrair a presença do arcanjo de cada signo

ÁRIES

Nome do arcanjo: Samuel (Adoração). Samuel é o arcanjo do amor espiritual e da dedicação a Deus. Ensina todos os seres a elevarem a consciência através da adoração do Pai. Atitudes que atraem: Iniciativa, independência, destemor. Salmo: 71.

TOURO

Nome do arcanjo: Anael (Estrela do Amor). Anael é o arcanjo do amor e da sexualidade. Inspira a criatividade e a expressão sublime da energia sexual que vem acompanhada de sentimentos puros. Atitudes que atraem: Confiança, perseverança e fé. Salmo: 37.

GÊMEOS

Nome do arcanjo: Rafael (Deus cura). A missão de Rafael é purificar a mente humana, elevar os pensamentos para Deus e eliminar falsas crenças, trazendo a fé na proteção Divina. Atitudes que atraem: Concentração, entusiasmo e dedicação ao aprendizado. Salmo: 39.

CÂNCER

Nome do arcanjo: Gabriel (herói de Deus). Gabriel é o arcanjo da ressurreição e transmissor das mensagens de Deus. Traz vida nova e desperta em todos os seres a confiança para se entregar aos desígnios do Pai. Atitudes que atraem: Amorosidade, dedicação à família e criatividade. Salmo: 86.

LEÃO

Nome do arcanjo: Miguel (grito de batalha). Miguel é o grande príncipe que se dedica à preservação do destino espiritual da humanidade. Sua missão é atacar o mal e impedir que a negatividade domine a mente dos homens. Atitudes que atraem: Lealdade, autoconfiança e poder de iniciativa. Salmo: 47.

VIRGEM

Nome do arcanjo: Rafael (Deus cura). A missão de Rafael é purificar a mente de seus protegidos, curando os pensamentos negativos e eliminando o desequilíbrio que se manifesta como doenças físicas. Atitudes que atraem: Desejo de ser útil, honestidade, integridade. Salmo: 21.

LIBRA

Nome do arcanjo: Anael (Estrela do Amor). Anael promove a compreensão e a concórdia. E leva o ser humano a buscar a justiça e a imparcialidade nos julgamentos. Atitudes que atraem: Equilíbrio, harmonia interior, imparcialidade. Salmo: 132.

ESCORPIÃO

Nome do arcanjo: Azrael (poder que transforma). Azrael conduz os seres humanos para os caminhos da busca espiritual. Ele também governa a vida nos planos ocultos, comanda o subconsciente e as forças da transformação. Atitudes que atraem: Vontade, resistência, amor à verdade. Salmo: 132.

SAGITÁRIO

Nome do arcanjo: Saquiel (segurança de Deus). Saquiel guarda o poder da invocação de Deus. É ele quem preenche o coração do ser humano com a fé e a confiança na graça Divina. Atitudes que atraem: Generosidade, otimismo, sinceridade e fé. Salmo: 3.

CAPRICÓRNIO

Nome do arcanjo: Cassiel (anjo do destino). Cassiel conduz o ser humano para sua jornada no mundo material, ajudando-o a amenizar dívidas cármicas (de existências passadas) e a ampliar a consciência espiritual. Atitudes que atraem: Disciplina, responsabilidade, lealdade. Salmo: 135.

AQUÁRIO

Nome do arcanjo: Uriel (chama de Deus). Sua principal missão é estabelecer a paz no coração dos homens. Uriel fortalece os fracos, os inseguros e os injustiçados, levando-os de volta ao caminho da confiança e do amor. Atitudes que atraem: Equilíbrio, confiança, esperança. Salmo: 3.

PEIXES

Nome do arcanjo: Asariel (testemunha de Deus). Asariel é o arcanjo dos poderes espirituais. É ele quem promove no ser humano o despertar da intuição e da clarividência. Atitudes que atraem: Altruísmo, inspiração, compaixão. Salmo: 108.

LEIA TAMBÉM: