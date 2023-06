Ramon Menezes espera a Seleção “com o controle das ações”

Foram cinco dias de treinos intensos e com ótima resposta da equipe. Um convívio harmonioso num grupo repleto de grandes jogadores, todos vencedores em seus respectivos clubes. Tudo isso aumenta o otimismo do técnico Ramon Menezes para o jogo do Brasil nesse sábado, às 16h30 (horário de Brasília), contra a seleção de Guiné.

A partida será disputada no Estádio Cornellà-El Prat, que pertence ao Espanyol, em Barcelona, e marcará o primeiro confronto entre as duas seleções.

“Que o Brasil volte a vencer, volte a jogar bem e a ter o controle das ações, como já faz parte da tradição da Seleção, que também é forte na parte defensiva”, disse Ramon.

Ramon está satisfeito com o empenho dos jogadores nos treinos em Barcelona

O treinador pontuou, durante entrevista na tarde desta sexta-feira (16), no local do jogo, que a seleção de Guiné tem qualidades. “É uma equipe muito forte fisicamente, com uma transição ofensiva muito boa.”

Ramon elogiou os 23 jogadores à sua disposição e falou mais especificamente de Ayrton Lucas e Joelinton, que devem começar jogando. “Ambos vêm se destacando em seus clubes. Tenho certeza que vão fazer um grande jogo.”

