“Rambo da Floresta Negra” é preso pela polícia na Alemanha

Uma jovem negra, identificada apenas como Grace para preservar sua identidade, está em um centro de detenção juvenil, no estado de Michigan nos Estados Unidos, desde meados de maio. Grace foi considerada “culpada por não se submeter a nenhum trabalho escolar”, pela decisão da juíza Mary Ellen Brennan, segundo a agência ProPublica. Nesta quinta-feira (16), alunos e professores fizeram um protesto em favor da liberdade de Grace.

O protesto aconteceu em frente à escola da jovem, Groves High School, e depois seguiu para a corte. No Twitter, a hashtag #FreeGrace é utilizada para dar visibilidade ao movimento.

Part of my speech today. We demand the freedom of Grace and resources for her while attending Groves Highschool. Over 200 people came out to advocate and support her #FreeGrace #NoJusticeNoPeace #BlackLivesMatter pic.twitter.com/WhRgRSJNa6

— VICK (@SlickkkkVICK) July 16, 2020