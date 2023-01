RAM mostra conceito que segue o dono como um pet e deve chegar em 2025

Divulgação/Stellantis/RAM Ram 1500 Revolution Concept tem mesmo porte da 1500 a combustão

A Stellantis levou à CES o conceito da RAM elétrica , batizada de Revolution 1500 BEV Concept , revelando assim um esboço do que será a futura picape 100% elétrica da linha RAM.

A RAM não pode errar nesse produto, já que chegará depois da Silverado EV , Rivian R1-T e Ford F-150 Lightning , que faz tanto sucesso nos Estados Unidos que a Ford precisou encerrar os pedidos , então, o fabricante precisa ser criativo na oferta de equipamentos para a picape.

Visualmente, a Revolution parece pronta para a produção, e segue o padrão de outras picapes elétricas que dão bastante ênfase aos LEDs na dianteira.

O capô segue a tendência “muscular” de picapes de alta cavalaria, mas chamam a atenção as portas no estilo suicidas , presentes em carros como Rolls-Royces , Mazda RX-8, BMW i3 e na antiga Fiat Strada de três portas.

Divulgação/Stellantis/RAM Seção traseira já parece pronta para entrar em produção

A traseira também não traz muita invenção, é um design novo, mas segue tendência do segmento de picapes. O principal destaque é o sistema de abertura da tampa da caçamba para os lados, similar ao da Fiat Toro (que era inovador à época) e o novo logotipo RAM com grafismo mais moderno.

Oficialmente, a Revolution conta com tração integral , graças à configuração de dois motores , suspensão a ar, e rodas traseiras esterçantes , que se articulam em até 15 graus. A arquitetura de 800 volts irá permitir recuperar 161 km de autonomia em 10 minutos de recarga a 350 kW.

A Stellantis não detalhou motorização, mas o que se sabe é que a Revolution é construída sobre a plataforma STLA Frame, uma variante da STLA focada em “capacidade de carga e praticidade”.

Em termos práticos, a futura picape da RAM pode ter autonomia próxima a 800 km e potência combinada de até 897 cv na configuração de dois motores, pelo menos é o que a plataforma suporta.

Divulgação/Stellantis/RAM Interior se destaca por grande área envidraçada

O espaço interno é 10 cm maior que o de uma picape equivalente e os ocupantes têm acesso fácil aos bancos devido à ausência da coluna B . O curioso é que o conceito oferece uma terceira fileira de bancos que fica entre a cabine e a caçamba.

A modularidade é chave nesse caso, peças do interior como o console central podem ser removidas para aumentar o espaço e carregar objetos de até 5 metros de comprimento , passando pela caçamba, interior e chegando até o porta-malas dianteiro . É um recurso que já foi exibido pela picape elétrica Bollinger.

O conceito conta com duas telas de 14,2 polegadas para o sistema de entretenimento. A inovação é que uma das telas pode ser removida e utilizada como um tablet . O conceito não conta com painel de instrumentos, toda a informação necessária para o condutor aparece no parabrisa graças ao Head-Up Display com realidade aumentada .

O interior também poderá ser configurado em modos que mudam a opacidade das janelas , posição dos assentos , zonas de som, conteúdo das telas e até a suspensão do veículo .

Além de contar com sistema autônomo de nível 3, a RAM 1500 Revolution conta com o modo sombra . O nome é bem direto e faz com que a picape de 2 metros de largura, mais de 5 de comprimento e quase 3 toneladas (2.950 kg) siga seu proprietário como um pet . Ou um carneiro adestrado – o nome RAM faz referência a um carneiro.

Divulgação/Stellantis/RAM Seção traseira conta com modularidade já vista na Toro

Segundo a Stellantis o modo sombra acompanha o motorista a uma distância segura e utiliza câmeras e sensores para escanear o terreno e eventuais obstáculos . A empresa afirma que o sistema pode ser utilizado na seguinte situação: “Quando o motorista precisa se mover a uma curta distância e não quer voltar para a picape, como ao pegar ferramentas ou equipamentos em um local de trabalho”.

Além disso, a Ram 1500 Revolution conta com projetores espalhados pela carroceria, então se o proprietário quiser criar um cinema a céu aberto, basta estacionar a picape perto de uma superfície para exibir a projeção (e ficar de olho na energia das baterias).

Claro que nem tudo que se vê no conceito chegará no veículo de produção . Algumas ideias podem ser adaptadas, outras serão descartadas, e algumas de fato estarão disponíveis aos consumidores .

E por mais bizarro que seja, o modo sombra é um dos mais prováveis de estar no modelo de produção, que deverá ser anunciado no segundo semestre de 2024 , com previsão de chegar às lojas em 2025 .

Fonte: IG CARROS