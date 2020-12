Ram 1500 Rebel é lançada Brasil a partir de R$ 399.990

Divulgação Ram 1500 Rebel é o muscle truck que desbanca a Amarok V6 como modelo mais veloz da categoria

A FCA anuncia o lançamento da nova Ram 1500 Rebe l, a picape mais veloz do Brasil. O modelo chega às concessionárias primeiramente na edição limitada Night Edition , a partir de R$ 419.990. Em seguida, a versão convencional será lançada com menos equipamentos, por R$ 399.990.

A Ram 1500 Rebel Night Edition conta com acabamentos escurecidos pela carroceria, sistema de som premium da Harman Kardon com 19 alto-falantes, head-up display, retrovisor interno digital e tampa traseira multifuncional. Além destes equipamentos, o modelo também terá faróis full-LED, carregamento de smartphone por indução, chave presencial com partida remota e um grande cluster 100% digital de 7 polegadas. Estes itens também estarão na versão básica que chegará ao Brasil em breve.

Na parte de conectividade, a Ram 1500 Rebel terá central multimídia com sistema UConnect de 12 polegadas. O sistema traz funções de câmera 360° e GPS nativo, além do espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto.

A picape mais potente e veloz do Brasil traz o motor 5.7 V8 a gasolina de 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. Segundo a fabricante, o modelo leva apenas 6,4 segundos para atingir 100 km/h, desbancando a Amarok 3.0 V6 , que leva 8 segundos para atingir a mesma velocidade.

Para deixar a picape mais eficiente, a Ram 1500 Rebel tem um sistema de desativação de cilindros, que corta a alimentação de combustível e fecha as válvulas de admissão e escape em quatro dos oito cilindros. O recurso entra em ação quando a potência total do motor não é necessária, como em velocidade de cruzeiro na estrada.

A nova Ram 1500 Rebel já pode ser encomendada no site oficial da marca. O primeiro lote contará com 100 unidades que poderão ser reservadas por R$ 20 mil. O valor será abatido do preço total da Night Edition. As encomendas podem ser feitas nas cores Branco Bright, Cinza Maximum Steel, Prata Billet, Preto Diamond e Vermelho Flame, sempre com a parte inferior das portas e para-lamas traseiro pintada de preto