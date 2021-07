Raissa Barbosa sobre reação à vacina: “Meu caso se agravou por outra situação”

Instagram Raissa Barbosa

Depois de aparecer publicamente aos prantos por estar passando mal, por conta da reação à vacina contra a Covid-19, Raissa Barbosa voltou às redes sociais para se explicar e dizer que seu caso se agravou por conta de outro fator que ela prefere não revelar no momento.

“Realmente é normal ter algumas reações porém, meu caso se agravou com outra situação, que descobri hoje pela manhã, quando fui ao médico. Na verdade, estava passando mal por outra condição que prefiro não revelar por ser algo muito íntimo e pessoal. Estou me recuperando e preciso de repouso. Peço que respeitem meu momento”, disse a ex-Fazenda.

Ela ainda ressaltou que, ao contrário do que todos acharam, apoia, sim, a vacinação contra a Covid-19. “Em momento nenhum quis desmotivar ninguém a tomar a vacina, muito pelo contrário, eu apoio e sou a favor, sim. Vacinem-se, vacinas salvam vidas”, finalizou.

Raissa Barbosa apareceu chorando nas redes sociais e contou que teve fortes reações após receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. “Eu quase desmaiei na rua por causa dessa vacina. Eu estou com calafrio, e eu liguei para um monte de gente pra me ajudar e ninguém me atendeu. Nossa, se eu soubesse que iria ficar tão mal… desculpa gente eu estar chorando aqui… mas eu estou com muita febre, com muita dor de cabeça e eu estou tendo calafrios e muito fraca. Eu comi e continuo me sentindo fraca”, disse aos prantos nos stories do Instagram, mas os vídeos foram apagados logo depois.