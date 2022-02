Raio atinge 768 km e bate recorde mundial nos EUA

Pexels – Raio bateu recorde mundial nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, um raio de 768 km bateu o recorde de maior do mundo, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). O fenômeno cruzou três estados do sul do país, o Texas, Louisiana e Mississippi em 29 de abril de 2020.

O recorde mundial anterior pertencia ao Brasil, que havia registrado um raio de 709 km na região Sul, em 31 de outubro de 2018.

Além disso, a organização também destacou mais um recorde, o de raio de maior duração, que ocorreu durante uma tempestade elétrica no Uruguai e na Argentina. O fenômeno teve duração de 17,102 segundos em 18 de junho de 2020.

O marco anterior havia sido registrado no norte da Argentina, em 4 de março de 2019, com a duração de 16,73 segundos.

“Os raios são um perigo importante e muitas pessoas morrem anualmente. Esses novos registros destacam a preocupação grave com a segurança pública associada às nuvens eletrificadas, as quais produzem raios que podem percorrer distâncias consideráveis”, informou o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, à agência de notícias francesa AFP .

A OMM também alertou que os únicos lugares seguros para se proteger são grandes edifícios com fiação e encanamento, ou veículos completamente fechados com o teto de metal.