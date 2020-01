Rainha Elizabeth II posa com herdeiros para celebrar o Ano Novo

Na noite da última quinta-feira (03), o perfil da Família Real britânica no Instagram compartilhou um registro fotográfico com seus seguidores. Na imagem, a Rainha Elizabeth II posa ao lado dos herdeiros ao trono do Reino Unido: Príncipe Charles, seu filho; Príncipe William, seu neto; e Príncipe George, seu bisneto.

Rainha Elizabeth II e seus herdeiros





“Para marcar o início de uma nova década, foi divulgado um retrato da Vossa Majestade A Rainha Elizabeth II com o Príncipe de Gales, o Duque de Cambridge e o Príncipe George. O retrato foi tirado por Ranald Mackechnie na Sala do Trono no Palácio de Buckingham”, diz a legenda da publicação realizada no Instagram .

Na fotografia, a Rainha Elizabeth II veste um vestido branco e tem uma bolsa preta nas mãos. Os demais membros da Família Real vestem ternos, enquanto George veste uma camisa branca e calças verdes.