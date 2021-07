Rainha Elizabeth abre jardins do Palácio de Buckingham para piqueniques

Reprodução Instagram @theroyalfamily Rainha Elizabeth

Rainha Elizabeth anuncia a abertura do jardim real do Palácio de Buckingham para piquenique . Esta é a primeira vez em quase 70 anos de reinado que a monarca toma esta decisão. Inspirada pelas dificuldades que todos enfrentaram com o isolamento social em virtude da pandemia de Covid-19 , a rainha decidiu liberar a entrada dos súditos e demais turistas para tomarem um pouco de ar fresco durante o verão londrino.

Normalmente, a rainha realiza uma série de festas entre maio e junho, no jardim do palácio, onde recebia cerca de oito mil convidados e servia 20 mil pedaços de bolo, além de uma torre de champanhe. Além disso, em um ano normal, oito mil pessoa fariam um tour de visitação ao palácio – sem encostar na grama, nem piquenique -, informa The Washington Post. Agora eles esperam, pelo menos, dois mil visitantes por dia.









Não são permitidas facas para cortar queijos ou qualquer outro tipo de comida, além de proibir o consumo de bebidas alcoólicas no local. Abertos desde sexta-feira (9) até 19 de setembro, você pode passear pelos jardins do Palácio de Buckingham pelo valor de £ 16.50 (ou R$ 120,48).