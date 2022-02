Rainha da União da Ilha, Juliana Souza rouba cena com looks autorais

Divulgação Juliana Souza





Nova rainha de bateria da União da Ilha do Governador, Juliana Souza tem se destacado no mundo do samba não só por sua beleza e carisma, mas também pelo estilo e personalidade. Um exemplo disso é que a empreendedora e empresária tem feito suas aparições nos ensaios da agremiação carioca com peças mais versáteis e investindo em roupas que sejam coringas no guarda-roupa.





Não à toa, ela, que é proprietária de uma loja de vestuário fitness e outra de calçados, foi só elogios à tricolor insulana, a qual frequenta há mais de duas décadas. “Eu amo este universo da moda, inclusive trabalho com isso. E acho bacana estar bem vestida à frente dos ritmistas; a comunidade merece”, manifestou-se Juliana durante rápido bate-papo com iG Gente.