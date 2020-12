Raiam Santos acusa youtuber de se envolver com pirâmide e perde

Divulgação Raiam Santos

Depois de dizer que day trade é coisa de gente burra e preguiçosa, além de discutir com o influenciador Tallis Gomes sobre a lucratividade de sua empresa, Raiam Santos se envolveu em mais uma polêmica.

A “treta” da vez é contra o também youtuber Bruno Perini , acusado por Raiam de envolvimento com pirâmide financeira .

Entenda o caso

O youtuber Bruno Perini entrou com uma ação judicial pedindo que Raiam Santos removesse do YouTube um vídeo em que se refere a ele como envolvido com esquema de pirâmide.

De acordo com o processo, Raiam teria se manifestado de forma ” ofensiva ” em relação a Perini.

No vídeo ” O fim do day trade “, Raiam teria insinuado que o youtuber é envolvido com a prática ilícita.

Nesse sentido, Perini pediu na ação que Raiam fosse impossibilitado de fazer qualquer menção a ele, de maneira direta ou indireta, em suas redes sociais ou em outros canais de comunicação. Além disso, pediu que o corréu na ação Google , removesse o vídeo mencionado.

“Ressalto que o próprio corréu Raiam admitiu, em sede policial, ter relacionado o autor à prática ilícita de ‘pirâmide financeira’, tendo se mostrado arrependido e propenso a se retratar. Porém, manteve a mesma postura, voltando a se manifestar de forma ofensiva à honra do autor, através de vídeo publicado na plataforma YouTube e de postagens na rede social Instagram”, disse a juíza Maria Carolina Mattos Bertoldo.

Conforme consta no processo, Raiam não se referiu diretamente ao nome de Perini, no vídeo, mas teria dito ” influenciador de mercado financeiro que termina com ‘INI’, já foi do exército”.

Portanto, para a juíza, houve em sua fala elementos que permitem a identificação do autor facilmente.

“Desse modo, está delineado o perigo de dano. Pois a manutenção na plataforma YouTube de vídeo com conteúdo calunioso e difamatório causa um grande constrangimento ao autor. Salientando-se que, quanto maior o tempo de disponibilização do conteúdo ofensivo, haverá maior exposição negativa da imagem daquele”.

Com base nesse entendimento, a juíza deferiu o pedido de Perini para remoção do vídeo. Paralelamente, determinou que Raiam se abstenha de fazer qualquer referência ao autor do processo.