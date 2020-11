Redação Raí Saia Rodada bate 1 bilhão de views no canal do YouTube

O cantor Raí Saia Rodada alcançou a marca de 1 bilhão de views em seu canal oficial no YouTube . Entre as faixas mais visualizadas estão Bebe Vem me Procurar, Filho do Mato, Eu Acho Que Não, Cabeça Voando, Era Eu, Prova Que Me Ama, Vou Virar Fazendeiro e Já Que Me Ensinou a Beber.

Recentemente o cantor lançou o tão esperado videoclipe de Som no talo, música que traz a união do forró com o sertanejo e conta com a participação especial dos irmãos Matheus e Kauan.